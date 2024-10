Metralhadora- A SPRINGFIELD ARMORY, anunciou recentemente o resultado dos testes com a Polícia Militar de São Paulo para o fornecimento de mais de 4 mil unidades da metralhadora KUNA, o lançamento mundial da empresa. A Springfield venceu a licitação promovida pelo Governo do Estado e o Brasil é o primeiro país a receber a nova tecnologia, com a Polícia Militar sendo o seu cliente inaugural.

Com uma trajetória que remonta a 1794, a Springfield Armory esteve na vanguarda da produção de armamentos militares por quase dois séculos, até 1974, quando diversificou para o mercado comercial. Em 2024, a empresa completa 50 anos e marca seu retorno como fornecedora das forças de segurança e defesa no Brasil e no mundo, com o lançamento de uma nova linha de produtos, entre eles a metralhadora KUNA .40 e 9mm, Pistola ECHELON 9mm e Fuzil HELLION 5,56x45mm, todos modulares.

Leia+ Brasil, meio ambiente e educação

De acordo com Luiz A. Horta, o Tatai, Diretor de Vendas e Marketing Internacional da Springfield Armory, a metralhadora KUNA se destaca por sua modularidade, simplicidade de manutenção e robustez. Entre as vantagens para a Polícia Militar de SP, Tatai destaca a economia expressiva na compra, estimando uma redução de 59% no custo, além da redução na necessidade de manutenção na ordem de 75% menor.

Elogios à metralhadora

“Hoje, nossa manutenção e preço são mais competitivos, graças à modularidade da metralhadora KUNA, pistola ECHELON e fuzil HELLION. Nos últimos testes, a KUNA disparou mais de 40 mil tiros sem necessidade de manutenção na troca de peças com apenas limpeza de campanha a cada 1.000 tiros, apresentando apenas quatro falhas, um número muito abaixo (-95%) do limite permitido pelos padrões internacionais, que é de 80 falhas em 40 mil tiros. Estamos estabelecendo um novo patamar de excelência para futuras licitações”, destaca o gestor.

Os interessados em conhecer a metralhadora KUNA e outros produtos do portfólio da Springfield terão a oportunidade de vê-la de perto durante o 4º Congresso de Operações Policiais – COP Internacional, evento que acontecerá de 16 a 18 de outubro no São Paulo Expo, na capital paulista.

“O COP é um evento que veio para congregar autoridades, profissionais, a indústria e a sociedade em torno da Segurança Pública. A Springfield Armory é uma grande parceira do evento e está trazendo uma tecnologia muito à frente do nosso tempo, que sem dúvidas vai contribuir para as atividades policiais do país”, declara João Sansone, idealizador e responsável pela organização do COP 2024

O COP Internacional é o maior evento latino-americano voltado para a atividade policial, é gratuito para profissionais das forças de segurança e defesa, aberto ao público a partir dos 18 anos e já está com inscrições abertas pelo site https://cop.international/.