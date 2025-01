Microaposentadoria aos 30: a nova tendência de geração Z e millennials Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Você já ouviu falar em microaposentadoria? Pode soar estranho, quase como pedir férias antes de começar a trabalhar. Mas a ideia é simples: em vez de esperar pelos 60, 65 ou até mais para “parar e curtir a vida”, muitos jovens estão planejando tirar períodos sabáticos ainda na casa dos 30, aproveitando para viver experiências que sempre pareceram coisa de “um dia, quem sabe.”

Essa tendência vem ganhando força entre os millennials e a geração Z. Eles não querem só sobreviver até o dia do descanso oficial. Querem trabalhar, mas também respirar, criar, explorar. Querem viver, antes que seja tarde. E o mais curioso? Isso não é irresponsabilidade ou fuga do trabalho — é planejamento.

De onde veio essa ideia?

A microaposentadoria não nasceu do nada. Ela é filha legítima de três movimentos:

1- A geração do “trabalhe para viver”: se os pais e avós acreditavam que viver era trabalhar duro para garantir o futuro, millennials e gen Z inverteram a equação: trabalhar, sim, mas para viver o presente também. Esses jovens cresceram vendo histórias de quem trabalhou sem parar e, quando finalmente chegou o descanso, não tinha mais energia, saúde ou tempo para aproveitar;

2- Minimalismo e o “viver com menos”: os novos profissionais entendem que felicidade não está em acumular bens, mas em experiências. Um apartamento menor, um carro usado ou nenhum na garagem, porque o transporte público e uma bicicleta resolvem. Economizam hoje para pagar aventuras amanhã;

3- A internet como janela para o mundo: as redes sociais abriram os olhos para destinos, possibilidades e estilos de vida que antes pareciam inacessíveis. Se uma pessoa pode trabalhar na praia na Tailândia ou tirar um ano para viajar de mochila pela América Latina, por que não tentar?

É mais simples do que parece. Envolve trabalhar intensamente por um período (geralmente 5 a 10 anos); economizar de forma agressiva, cortando gastos desnecessários e investindo com inteligência; e fazer um planejamento financeiro para bancar um período sabático de 6 meses, 1 ano ou até mais.

Parece coisa de gente rica? Não necessariamente. O segredo está no planejamento. Muitos jovens, mesmo com rendas medianas, estão conseguindo. O truque está em priorizar: menos consumo, mais propósito.

Por exemplo: Ana, 29 anos, analista de marketing, mora em uma kitnet e raramente compra roupas novas. Com o dinheiro que economiza, investe todo mês em um fundo simples de renda fixa. Dessa forma, já tem uma reserva suficiente para passar um ano viajando pela Europa e estudando fotografia — seu sonho de infância.

Enfim, este movimento pode ser um sinal de que os valores no mercado de trabalho estão mudando. Quem atua na área de Recursos Humanos (RH), liderando equipes ou empreendendo, precisa entender que reter talentos dessas gerações não será só uma questão de oferecer bons salários. Será sobre propósito, flexibilidade e reconhecimento de que o trabalho é apenas parte da vida.

Para os próprios jovens, é um lembrete poderoso de que é possível fugir da roda-viva do consumo desenfreado e buscar algo maior, percebendo que tempo é um recurso tão valioso quanto dinheiro — ou até mais.

O conceito nos desafia a pensar no que realmente importa. Talvez seja aquele curso que você sempre quis fazer, mas nunca encontrou tempo. Ou passar mais tempo com sua família, explorar aquele hobby que ficou esquecido na gaveta.

Se planejar para uma microaposentadoria não significa largar tudo amanhã, mas se organizar hoje para ter a liberdade de escolher o que fazer com seu tempo no futuro. Começa com passos simples, como reduzir gastos com coisas que não trazem felicidade real; guardar e investir uma parte do salário todo mês, mesmo que seja pouco; e, sobretudo, ter um objetivo claro: para onde você quer ir e o que quer fazer nesse tempo sabático?

O futuro está na escolha

Se a geração dos nossos avós lutava por estabilidade e a dos nossos pais por crescimento, a geração de hoje está buscando algo mais: equilíbrio. A microaposentadoria, portanto, não se configura como uma fuga, mas uma escolha consciente de como usar o tempo da melhor forma possível.

E aqui está a verdade: talvez você não precise esperar até os 30 para começar e nem para tirar um período tão longo. Que tal se permitir um pouco de microaposentadoria no seu dia a dia? Uns minutos a mais para um café sem pressa, um fim de semana offline ou um tempo para revisitar o que realmente faz seus olhos brilharem.

Porque, no final das contas, o que importa não é só chegar lá. É como você aproveita a jornada.

Virgilio Marques dos Santos é um dos fundadores da FM2S, gestor de carreiras, doutor, mestre e graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e Master Black Belt pela mesma Universidade. TEDx Speaker, foi professor dos cursos de Black Belt, Green Belt e especialização em Gestão e Estratégia de Empresas da Unicamp, assim como de outras universidades e cursos de pós-graduação. Atuou como gerente de processos e melhoria em empresa de bebidas e foi um dos idealizadores do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica.