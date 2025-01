Dani Calabresa está grávida por Fertilização in Vitro

Nesta terça-feira, 21 de janeiro, Dani Calabresa (43) anunciou que está esperando pelo primeiro filho com o marido Richard Neuman. A apresentadora e comediante realizou o tratamento de Fertilização in Vitro (FIV) em outubro de 2024.

Em 2023, ela comentou em entrevista ter congelado óvulos e embriões.

O que disse Dani Calabresa

“Eu e Richard estamos muito felizes. A gestação tem quase quatro meses, e já sentimos nossa família completa. Dani, Richard, Pingo e um coraçãozinho, uma calabrezinha ou calabrezinho aqui dentro”, contou.

FIV ou Inseminação Artificial?

A Inseminação Artificial (IA) e a Fertilização In Vitro (FIV) são os procedimentos mais conhecidos entre os brasileiros, no entanto é válido destacar que ambos diferem em processos e realização. Segundo a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida (REDLARA), o Brasil está no topo do ranking de Fertilização In Vitro, Inseminação Artificial e Transferência de Embriões.

Dados do Sistema Nacional de Produção de Embriões SisEmbrio e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apontam que o Brasil registrou em 2022 um total de 97.312 embriões congelados.

“A escolha entre FIV e IA é altamente personalizada e depende de vários fatores, incluindo a causa relacionada à infertilidade, a idade da mulher e as preferências do casal. A orientação de especialistas em fertilidade é fundamental para determinar o caminho mais adequado”, relata Larissa Matsumoto, especialista em Reprodução Assistida da Vida Bem Vinda, unidade do Fertgroup.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é estimado que cerca de 35% dos casos de infertilidade estão relacionados à mulher, cerca de 35% estão relacionados ao homem, 20% a ambos e 10% são provocados por causas desconhecidas.

Principais diferenças entre FIV e IA

A fertilização in vitro (FIV) e a inseminação artificial (IA) representam abordagens distintas no tratamento da infertilidade e suas principais diferenças estão nos processos de fertilização e na forma como as etapas são realizadas.

“Na FIV, podemos usar tanto o óvulo da paciente, quanto um de doação. Com isso, fertilizamos o óvulo com espermatozoides em laboratório, aguardamos a formação de embriões e inserimos o embrião no útero da mulher, após o preparo adequado do endométrio. Esse é um dos grandes avanços da medicina reprodutiva, pois podemos proporcionar que, através de procedimentos como a FIV, o sonho da maternidade seja alcançado mesmo após a queda natural da fertilidade”, comenta o especialista.

A FIV é geralmente recomendada em casos de problemas mais complexos de fertilidade, como baixa reserva ovariana, obstrução tubária, endometriose grave ou baixa qualidade dos espermatozoides, quando há indicação de análise genética dos embriões ou em casos de mulheres com mais de 38 anos. “É válido ressaltar que existem ainda outros diversos motivos que podem influenciar nessa decisão. Por essa razão, o acompanhamento médico adequado é essencial para garantir que o tratamento seja personalizado para atender às necessidades e contextos únicos”, explica.

Por outro lado, a IA é uma abordagem considerada menos invasiva. Envolve uma estimulação ovariana leve, opcional para aumentar a produção de óvulos. O esperma é coletado, preparado em laboratório e introduzido diretamente no útero durante o período fértil da mulher. A alternativa é frequentemente recomendada para casais, em que as mulheres tenham menos de 38 anos, com irregularidades na ovulação ou com leves comprometimentos na qualidade do sêmen e também para casais homoafetivos feminino.

Como saber qual o melhor método para cada caso?

Determinar a melhor técnica de Reprodução Humana Assistida para cada paciente requer uma abordagem individualizada, levando em consideração vários fatores. Compreender a causa da infertilidade é crucial.

A idade da mulher é um ponto de extrema atenção nesse processo, já que a fertilidade feminina começa a declinar após os 30 anos, com uma queda mais acentuada, tanto na qualidade quanto na quantidade, aos 35 anos e um declínio significativo aos 40 anos.

“Cada caso é único, e a escolha entre FIV e IA deve ser feita com base em uma análise cuidadosa e personalizada. O aconselhamento de especialistas em fertilidade desempenha um papel importante nesse processo, ajudando os casais a tomar decisões com base em informações relevantes, e que influenciam o resultado, aumentando suas chances de sucesso”, finaliza.

Sobre o FERTGROUP

O FERTGROUP nasceu em 2023 como resultado de uma iniciativa de investimento e expansão liderada pelo Fundo de Private Equity da XP. Maior e mais inovador grupo especializado em reprodução humana do Brasil, atualmente está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba e Distrito Federal por meio das marcas Fertility, Geare, Vida Bem Vinda, Gerar Vida, Primórdia, Vida e Verhum.

Tendo como pilares o estabelecimento da confiança médica, excelência técnica e atendimento humanizado em todos os serviços, o FERTGROUP investe seus esforços no desenvolvimento de alternativas que contribuem para a democratização do acesso à saúde reprodutiva através da contínua expansão de sua presença geográfica e de novos modelos de financiamento, bem como na geração de informações para a sociedade em geral, comunidade médica e empresas.

