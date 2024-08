Milhões ficam sem energia em SP

Milhões de pessoas ficaram sem energia com apagão que atingiu vários bairros da cidade de São Paulo e de Guarulhos na tarde e noite deste sábado, 31. Moradores relataram o apagão por meio das redes sociais.

Zona Norte: Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Gustavo, Jaçanã, Parque Edu Chaves;

Zona Leste: Mooca, Pari, Brás, Belém, Tatuapé, Penha, Cangaíba, Itaquera, São Mateus, São Miguel;

Centro: Jardins, Centro Histórico e Paraíso.

Conforme relatos, a Avenida Paulista e ruas próximas também ficaram completamente sem luz. A energia elétrica nessa região começou a ser restabelecida por volta das 19h.

Por volta das 19h, o site do Metrô também informava que todas as linhas operavam normalmente, assim como a CPTM.

Em Guarulhos, moradores reclamaram da falta de luz a partir das 17h30. Em alguns pontos, a energia já foi restabelecida. O Aeroporto Internacional de Guarulhos não foi afetado e está operando normalmente.

Em nota, a Enel informou que “uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde de hoje”.

De acordo com a companhia, as regiões Norte e Leste foram impactadas e afirmou estar “trabalhando com manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados”.

