Mini casa- O desejo por uma vida mais simples e em contato com a natureza tem impulsionado uma tendência de minimalismo, inclusive na escolha de uma casa para morar.

Foi isso que deu origem às tiny houses (casas pequenas, em tradução livre do inglês),um formato de moradia em construção modular, com menos desperdício e que pode, inclusive, ser transportada.

O modelo inovador e mais sustentável de construção é um dos temas a ser discutido durante o XI Congresso Nacional Moveleiro, que acontece nos dias 1 e 2 de outubro, no Campus da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em Curitiba. Uma casa Conceito dentro do evento poderá ser visitada pelos participantes.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

Organizado pela Fiep em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL), o congresso vai discutir as consequências de tragédias ambientais como a vivida pelo Rio Grande do Sul, refletir sobre a responsabilidade social e sustentável da indústria moveleira, além de mostrar como empresas do setor contribuíram para mitigar o sofrimento da população, com ações voluntárias de impacto.

Construção revolucionária mini casa

A Casa Conceito instalada no evento é uma construção modular de 55 metros quadrados, com área externa, totalmente mobiliada e funcional. A AEF Construções Modulares é responsável pelo projeto – assinado pelo arquiteto Fábio Murilo Frari e o sócio, Tom Grando, biólogo e gerente da empresa.

“As ‘tiny houses’ representam uma revolução na construção civil ao redor do mundo”, explica Grando. Construídas na fábrica sobre um chassi de aço e transportadas prontas ou em módulos, elas eliminam desperdícios e reduzem drasticamente o tempo de construção em comparação com métodos tradicionais.

Os sócios explicam que para além da praticidade, o objetivo desse tipo de moradia é incentivar a utilização de energia renovável, como painéis fotovoltaicos, e materiais recicláveis tais como madeiras e metais reutilizáveis.

“Nosso objetivo é oferecer uma solução que não só atende às necessidades imediatas em situações de crise, mas que também seja sustentável a longo prazo, respeitando o meio ambiente e as comunidades onde são instaladas”, completa.

Segundo Grando, o modelo tem chamado a atenção principalmente de casais jovens, sem filhos, que não querem investir um valor alto em uma casa tradicional. “Esse modelo pode, inclusive, ser transportado, caso eles resolvam se mudar”, comenta. “Além disso, casais idosos, cujos filhos já saíram de casa, têm demonstrado interesse pelo estilo de vida mais simples.”

Grando diz que a construção tem um custo competitivo e o grande diferencial é a agilidade na entrega. A casa é pré-fabricada na própria indústria, no modelo chamado “off site”, em cerca de 60 dias, e transportada para o terreno do cliente. Dependendo do tamanho e das características, a montagem leva cerca de 6 horas.

Fornecedores

O projeto da Casa Conceito é resultado da colaboração entre as entidades organizadoras, indústrias de móveis associadas ao Projeto Brazilian Furniture — idealizado pela ABIMÓVEL em parceria com a ApexBrasil — e a AEF Construções Modulares.

Os móveis que compõem a casa são fabricados por empresas associadas e assinados por designers brasileiros. Fazem parte da composição da casa conceito também: Mobiliário de Lovato, Century, Marel/Kless Planejados, Gralha Azul, Móveis James; Colchões e eletrodomésticos de Lojas MM; Iluminação de Duo;

Pedras de Tambaú Mármores e Revestimentos / Gramarcal Granitos e Mármores; Porcelanas de Porcelana Schmidt; Persianas e Cortinas, de Sunfix; Sonorização, de Playlisten; Identidade Olfativa, de MídiaAroma; Paisagismo de Canteiro Fértil; Decoração de Dcor&Gift / Cosy; Obras de Arte de Lu Oliveira; Enxoval de Cosy Home; Apoio Institucional de Confraria AD.

SERVIÇO

11ª Congresso Nacional Moveleiro 2024

Data: 01 e 02 de outubro de 2024

Local: Campus da Indústria – FIEP. Av. Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico, Curitiba-PR

Inscrições e detalhes sobre a programação: https://www.congressomoveleiro.com.br/evento/congressomoveleiro

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP