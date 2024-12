Mini mercado 24 horas vai abrir unidade no Cariobinha, em Americana

A rede de mini mercados 24 horas, a Oxxo, vai inaugurar sua terceira unidade em Americana nesta quarta-feira (3). A nova loja do mini mercado está localizada no bairro Cariobinha, na esquina das ruas São Simão e São Sebastião, no bairro Cariobinha.

O endereço escolhido abrigava uma casa tradicional e duas árvores, em frente ao campo esportivo do bairro. A região tem crescido de forma acelerada com a construção de torres residenciais.

A rede tem como estratégia principal a conveniência noturna e a proximidade com grandes polos habitacionais. Por outro lado, comerciantes locais e tradicionais de diversos seguimentos alegam dificuldade para concorrer com o estabelecimento que vende de tudo, desde carnes à fraldas, com apenas 2 funcionários e sem operação financeira no país. Além disso, a rede não compra insumos no município, tão pouco aplica seus lucros na cidade, pelo contrário, destina à sede no México.