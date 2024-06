Minimercados autônomos; franquia que vale a pena?

Com um crescimento de 19,1% no último trimestre, o setor de franquias segue aquecido, com a geração de novos negócios que impulsionam o mercado, que acumula um faturamento de R$ 60 bilhões neste período, como indica a Pesquisa Trimestral de Desempenho, desenvolvida pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Diante do cenário positivo do setor, em especial, do segmento de Serviços e Outros Negócios, que registrou um aumento de 25,3% em relação ao ano passado, os minimercados autônomos direcionam essa ascensão, a partir do uso de tecnologias que integram o consumidor e promovem comodidade e agilidade na rotina.

Além disso, a presença deste tipo de estabelecimento valoriza ainda mais os imóveis. Dados da Pesquisa de Tendências de Moradia de 2023, realizada pela DataZap, mostram que 3 em cada 10 pessoas afirmam que a opção dos mercadinhos influencia positivamente na decisão de compra ou imóvel no Brasil.

Leia + notícias de Economia, emprego e franquias

Para Douglas Pena, sócio-fundador e CRO da Minha Quitandinha, startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo, a alta do setor é o reflexo da mudança do comportamento dos novos empreendedores. “Os novos empresários estão em busca de negócios que atendam as necessidades do consumidor final, principalmente colocando como prioridade a experiência do cliente e a comodidade para garantir o sucesso das suas lojas”, pontua.

Neste sentido, o executivo apresenta quatro vantagens de investir em minimercados autônomos no setor de franquias, confira:

1 – Investir em um modelo de negócio consolidado: “é importante reforçar que muitas vezes, pode ser desafiador começar um negócio do zero, por isso, o investimento em uma franquia facilita a entrada no empreendedorismo, porque o empreendedor irá atuar em um modelo que já foi implantado e testado, em que já se refinou o conceito do seu trabalho, com procedimentos, técnicas e estratégias validadas para alavancar o empreendimento”, afirma.

2 – Ter a possibilidade de trabalhar “sozinho”: Pena compartilha que “uma das coisas que mais atraem os empreendedores do franchising é a chance de ser o seu próprio chefe e principalmente, trabalhar sozinho, com uma rotina de tarefas personalizada. Entre as possibilidades, dentro de um minimercado autônomo, o franqueado conta com o auxílio da tecnologia, responsável por fornecer um dashboard completo do atendimento, além do respaldo da franqueadora, que oferece capacitações e atualizações para a manutenção do negócio”.

3 – Oferecer uma solução eficiente para o consumidor: Douglas comenta que os minimercados autônomos são “facilitadores essenciais para os consumidores, e quando o franqueado compreende esse papel de comércio facilitador, com adaptações nos produtos vendidos, absorvendo os perfis de consumo, ele garante a rotatividade de SKUs e logo, aumenta o faturamento do negócio. Por isso, é primordial desenvolver essa expertise de solução rápida e que gere encanto ao cliente”.

4 – Redução de riscos financeiros: por último, o executivo reforça a expertise das franquias para a redução de riscos financeiros. “Quando estamos no mundo dos negócios, toda ação pode gerar um risco, e empreender não é diferente disso, mas ter essa possibilidade reduzida gera uma segurança maior na hora de investir. Dentro do sistema de franquias, por conta do próprio modelo validado, que analisa os ganhos e perdas, esse risco é reduzido, o que motiva os futuros franqueados a entrar no segmento e assim ter as suas próprias unidades”, afirma.

Sobre a Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Como potencializador de fidelização, passa a explorar um novo conceito: o mercado de super proximidade, que aposta no protagonismo do consumidor e no investimento constante em tecnologias de ponta para oferecer um atendimento cada vez mais assertivo e personalizado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP