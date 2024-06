Uma grande novidade está chegando para os admiradores de “Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome”! A Panini está lançando este mês o tão esperado spin-off da série original, intitulado “Hanako-Kun: Depois Da Escola 01”. Este novo mangá, criado por AidaIro, vai encantar os leitores ao revelar o que acontece nos momentos pós-aula do Colégio Kamome. Com um total de 170 páginas no formato tanko, o primeiro volume já está disponível em todas as bancas e livrarias do país. E para aqueles que mal podem esperar pelos próximos capítulos, a Panini já colocou em pré-venda os dois volumes seguintes, garantindo uma continuidade divertida para esta nova aventura. A história de “Hanako-Kun: Depois Da Escola” revela o lado mais tranquilo e descontraído dos personagens de “Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome”. “Hanako-kun do banheiro” e Nene Yashiro, quando não estão envolvidos em incidentes sobrenaturais, vivem momentos mais leves e divertidos, com a participação de todos os personagens da série original. Além disso, a Panini oferece aos fãs a opção de assinatura, permitindo que os leitores recebam cada nova edição diretamente em suas casas, garantindo que não percam nenhum lançamento. Confira mais informações abaixo: