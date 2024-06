Monaro da título de Cidadão Barbarense a apóstolo

O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro, indicou o apóstolo José Renato da Silva para que receba o Título Honorífico de “Cidadão Barbarense”.

A honraria, criada pelo Decreto Legislativo nº 10/1996, é uma homenagem a personalidades credoras de reconhecimento público que prestaram relevantes serviços à comunidade barbarense. Esse título tem o sentido maior de certificar uma pessoa como filho da terra, muito embora não tenha nascido aqui, mas tenha adotado o Município como seu e por ele tenha se dedicado. Junto ao projeto, o parlamentar apresenta breve biografia do homenageado.

O apóstolo José Renato da Silva, nascido e criado em Santo André, São Paulo, é um exemplo de fé e determinação. Desde jovem, sempre esteve ligado à igreja, o que o levou a dedicar sua vida ao serviço de Deus. Enfrentando diversas dificuldades ao longo dos anos, José Renato manteve sua fé e fundou a igreja Pentecostal Atalaias de Cristo Ministério ABC, em Santo André, SP.

Além de seu trabalho na igreja, destaca-se por sua atuação social, ajudando os necessitados e levando esperança. Casado com Marli Bispo da Silva e pai de Paulo Henrique e Thiago, ele é um exemplo de dedicação familiar e religiosa. Após a perda do filho Leonardo durante a pandemia de Covid-19, José Renato encontrou força na fé e continuou liderando sua igreja com o apoio de sua família.

Com uma filial da igreja em Santa Bárbara d’Oeste, seu trabalho tem alcançado cada vez mais pessoas. A dedicação e comprometimento do apóstolo José Renato são admiráveis, fazendo dele uma inspiração para todos que o conhecem. Seu legado de amor e fé inabalável será lembrado por gerações.

