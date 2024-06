“Modão na Praça”: Brutto e José levam sertanejo raiz ao Tivoli Shopping

Para aproveitar o clima de Festa do Peão, o Tivoli Shopping será palco do melhor do sertanejo raiz com a dupla Brutto e José, no evento “Modão na Praça”. O show será nesta quinta-feira, dia 20 de junho, com início às 19h30, na Praça de Alimentação.

Com uma trajetória de dois anos, a dupla tem conquistado o público com uma fusão única de sertanejo bruto e raiz, inspirada em ícones como Milionário e José Rico, João Carreiro e Tião Carreiro. Naturais de Santa Bárbara d’Oeste, os cantores demonstram um talento promissor e uma paixão genuína pela música. Inspirados pelas lendas do gênero, eles se dedicam a manter viva a essência do sertanejo raiz, transmitindo sentimentos e autenticidade através de suas canções.

Mais notícias da cidade e região

“Preparamos um repertório especial para essa noite no Tivoli Shopping, onde vamos celebrar a tradição e a emoção da música sertaneja. Temos certeza que será uma noite especial para todos”, disse a dupla Brutto e José.

“O Tivoli Shopping tem o prazer de oferecer uma variedade de eventos de entretenimento para nossos clientes. Estamos empolgados com esse show e esperamos que todas as famílias aproveitem essa noite especial”, afirmou a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

O evento será gratuito e aberto ao público.

SERVIÇO

“Modão na Praça”, com Brutto e José

Data: quinta-feira (20), às 19h30

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

Entrada gratuita