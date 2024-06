Como aconteceu em 2020, o empresário Ricardo Molina (Republicanos) deve desistir de vir candidato a prefeito este ano.

A notícia de que Molina teria aceitado um cargo no Governo do Estado, oferecido pelo governador Tarcísio, rodou nos bastidores ao longo da semana passada. Com a saída do nome do Republicanos, deve aumentar a pressão para o ex-prefeito Omar Najar (MDB) se apresentar como candidato.

Uma das principais apostas de Molina para a disputa era justamente sua proximidade com Tarcísio, mas essa carta na manga não vingou após o governador declarar apoio a Chico Sardelli (PL).

Leia + sobre política regional

Em 2020, Molina desistiu e veio como candidato a vice do então vereador Rafael Macris (PSDB). A dupla amargou a 3a posição nas urnas.

Ele é suplente de deputado estadual e ainda aguarda vagar espaço para assumir uma cadeira na Alesp.

Americana, que chegou a ter 4 deputados, hoje não tem nenhum representante na Alesp ou na Câmara dos Deputados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP