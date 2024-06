É o momento certo para investir em Portugal?

Portugal é reconhecido como um território fértil para empreendedores, especialmente para os brasileiros que buscam expandir suas fronteiras de negócios e explorar novos mercados. Com uma economia estável e crescimento constante, Portugal oferece uma variedade de oportunidades em diversos setores, desde tecnologia até turismo.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de Portugal, o país apresentou um crescimento do PIB de 2,1% em 2023, impulsionado principalmente pelo aumento do investimento estrangeiro e pelo boom no setor de turismo. Segundo o contabilista Joaquim Moreira, Portugal tem se destacado como um ponto de inovação na Europa, atraindo startups e investidores de todo o mundo devido a incentivos fiscais, como o regime de Residentes Não Habituais e o programa Startup Visa.

“Portugal não é apenas acessível pela proximidade linguística, mas também oferece um ambiente favorável para novos negócios e crescimento profissional. Em 2024, o governo português lançou o “Plano de Atração de Empreendedores”, que visa facilitar a abertura de empresas e oferecer suporte através de mentorias e financiamento”, afirma Joaquim.

O delegado da AICEP no Brasil defende que Portugal é a “opção natural” e um “mercado teste” para a internacionalização, cada vez mais desejada, dos empresários brasileiros, sobretudo para a Europa, refletindo-se num crescimento do investimento do país

Apesar das muitas vantagens, empreender em Portugal também pode apresentar desafios, como a burocracia e a necessidade de entender as especificidades do mercado local. “É essencial para os empreendedores brasileiros realizar uma pesquisa de mercado aprofundada e, possivelmente, buscar parcerias locais para navegar com sucesso no ecossistema empresarial português”, destaca o contabilista.

Portugal continua a ser um destino de destaque para empreendedores brasileiros que buscam não só expandir seus negócios, mas também se beneficiar de um estilo de vida europeu com alta qualidade. Com as políticas certas e um ambiente acolhedor, Portugal se consolida cada vez mais como uma escolha ideal para negócios.

Joaquim Moreira é um contabilista de Portugal e fundador da Moreira Contabilidade, localizada em Castelo de Paiva. Especializado em contabilidade para empresas com operações entre Brasil e Portugal, ele presta serviços para clientes destacados como a MF Press Global, que assessora a Câmara Portuguesa, e a Terras de Cabral. Joaquim também tem uma vasta experiência como contador no setor de distribuição de bebidas no Brasil, onde trabalhou por muitos anos em uma grande empresa do ramo.

