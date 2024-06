Principais lançamentos nas telas em julho

trazidos para nós pela equipe da Just Watch, parceira do Novo Momento.

Alessandra Mattos é confirmada como musa pela Estácio de Sá para o carnaval de 2025

Alessandra Mattos brilhou durante os ensaios e no carnaval de 2024 pela Estácio de Sá. Agora, a atriz foi confirmada para o desfile de 2025. Ela chegou a ser cogitada nos bastidores para ser a rainha de bateria, cargo que ficou com Tati Minerato.

“Se eu era cogitada, é porque desempenho um papel legal na escola e isso me deixa muito feliz. Significa reconhecimento. Agora de fato, se eu não fui, isso não me deixa triste, não. A escola tem que fazer o que é o melhor para ela. Tem pessoas competentes para resolver isso, como o caso do nosso presidente, Marinho”, comenta.

Alessandra conta o que achou da escolha de Tati. “Eu já falei que na minha escola desfilo em qualquer lugar. Eu amo a Estácio e não estou ali só para aparecer e ponto final. Dou boas-vindas a rainha e as nossas musas e musos . Carnaval tem lugar pra todo mundo. Um apelo eu faço, vamos parar com essas coisas de disputas de vaidades, temos que ser unidos em prol da maior estrela que é o nosso pavilhão”, finaliza.