A Rede, empresa Itaú Unibanco, está com vagas abertas em todo o estado de São Paulo

A Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, está com processo seletivo aberto para todo o estado de São Paulo. As oportunidades são para o cargo de Executivo de Meios de Pagamento, e os requisitos incluem ter experiência prévia em vendas, em qualquer segmento, e habilidade de se comunicar de forma clara e assertiva. A pessoa que atua nesta posição é o principal contato da empresa com novos clientes em potencial, estando presente nos negócios de sua cidade e buscando as melhores soluções de pagamento que podem ajudar a impulsionar suas vendas e resultados.

As pessoas selecionadas terão acesso a um pacote completo de benefícios, incluindo vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, previdência privada, entre outros. Atualmente, há oportunidades disponíveis em mais de 40 municípios paulistas, como a capital, Campinas, Guarulhos, Santos e São José dos Campos. Os processos seletivos ocorrerão ao longo do segundo semestre deste ano, e outras ondas de contratações serão realizadas conforme surgirem novas vagas. Para os detalhes sobre os requisitos e se inscrever no processo de seleção, é preciso acessar o link: site.

