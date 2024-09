Ligada ao Clube do Bosque, a veterinária Mônica Dantas vem pra ser o nome feminino mais forte do PP em Americana.

Do lado masculino, o time aposta no ex-vereador Rafael Macris. O presidente do partido é Dr José Odécio, que tem ajudado a coordenar os candidatos e as candidatas.

Apostas de Mônica

Além de ser bastante conhecida na cidade, a equipe de MD aposta em apresentar propostas (serão mais de 10 ao longo da campanha) e um mix de seriedade e leveza, como o M feminino que já aparece nas redes sociais.

