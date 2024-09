A depressão é uma das doenças mais comuns em todo o mundo, afetando cerca de 300 milhões de pessoas segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Apenas no Brasil, de acordo com um levantamento do Ministério da Saúde, 15,5% da população já sofre ou irá ter depressão ao menos uma vez na vida.

Influência na depressão

Vários fatores estão envolvidos na depressão, desde genética até o estresse, mas ela pode ter causas ainda mais profundas (e pouco citadas) como, por exemplo, a microbiota intestinal.

É o que indica o estudo recente “Influência dos psicofármacos na microbiota intestinal: implicações para o tratamento da depressão e o papel de prebióticos e probióticos“, realizado com o apoio da Logos University (UniLogos).

“A comunicação entre a microbiota intestinal e o cérebro ocorre de forma bidirecional […] Estudos recentes sugerem que humor, cognição e ansiedade ou depressão relacionadas ao estresse podem estar ligadas ao eixo microbioma intestinal”, afirma o estudo.

A depressão é uma das doenças mais comuns em todo o mundo (Foto: Reprodução/FreePik)



O que é a microbiota intestinal?

A microbiota intestinal é uma vasta comunidade de micro-organismos que habita nosso trato digestivo, composta por mais de 1.000 espécies diferentes, a microbiota é dominada por bactérias benéficas e influenciada por diversos fatores, como o que comemos, o nosso estilo de vida, o uso de medicamentos e até a nossa genética.

Efeitos de uma microbiota intestinal saudável

– Melhora da imunidade;

– Melhora do humor;

– Trato intestinal saudável;

– Reduz inflamações;

– Prevenção de doenças neurodegenerativas;

– Controle do peso;

– Melhora da saúde mental.

Estudos recentes sugerem que humor, cognição e ansiedade ou depressão relacionadas ao estresse podem estar ligadas ao eixo microbioma intestinal (Foto: Reprodução/FreePik)



Psicofármacos e a microbiota intestinal

O uso de psicofármacos – remédios específicos para tratar da saúde mental – influencia a microbiota intestinal e é preciso considerar essa interação na eficácia das medicações.

“[…] Alterações na microbiota podem influenciar a eficácia e os efeitos adversos dos medicamentos psiquiátricos, enquanto os próprios medicamentos podem modular a composição e a função microbiana”, afirma o estudo.