Festa das Flores e Morangos de Atibaia movimenta a região de Campinas

A maior feira de morangos do país tem início nesta sexta-feira, 6, na estância turística de Atibaia. Evento tradicional do interior de São Paulo, a 42ª Festa das Flores e Morangos de Atibaia faz parte do calendário oficial de eventos do Governo de SP, o Agenda Viva SP (https://agendavivasp.com.br), e acontece de 06 a 29 de setembro, às sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h no Parque Ecológico de Atibaia.

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), Roberto de Lucena, participa da abertura do evento promovendo a região turística Circuito das Frutas e todo o potencial de Atibaia, com seus mais de seis mil leitos de hoteis, 200 salas de convenções. “São mais de 350 mil visitantes interessados em atrações de lazer e de negócios todos os anos”, diz o secretário.

Localizada na região administrativa de Campinas, a capital Nacional do Morango, Atibaia, é responsável também por mais de 25% da produção nacional de flores. O município é também a maior economia da região bragantina e a segunda cidade mais populosa da região, com 144 mil habitantes. No ano passado, recebeu R$ 4,4 milhões em recursos da Setur-SP para obras de infraestrutura turística.

Realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, a festa traz shows de música e dança em sua programação, além da exposição tradicional de flores e morangos – e deve superar os mais de 110 mil visitantes do ano passado.