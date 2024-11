Monja Coen e Gustavo Arns respondem se é possível ser feliz

Muito se debate sobre o que é felicidade e como encontrá-la. Afinal, o que é preciso para ser feliz? Unindo espiritualidade e ciência, Monja Coen e Gustavo Arns tentam responder se Ser feliz: é possível?, nesse livro que é um lançamento da Papirus 7 Mares. Os autores conversam sobre a importância de ser realmente presente para alguém e de acolher as emoções, sejam elas boas ou ruins.

Gustavo Arns é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, evento que reúne palestrantes de todo o Brasil e do mundo. Juntamente com a Monja Coen, apresenta, na obra, uma análise sobre a felicidade que inclui reflexões relacionadas à procura de um propósito e ao contentamento com a vida.

Segundo os autores, a busca por um estado de satisfação é um processo que envolve autoconhecimento, equilíbrio e capacidade de viver plenamente o presente. Monja Coen destaca o fato de a felicidade ser transitória, pois existem momentos de plenitude e outros de insatisfação. Gustavo Arns explora o impacto da cultura e da ciência na compreensão desse sentimento, na perspectiva de que pode ser desenvolvido como uma habilidade a ser treinada.

Precisamos parar de culpar o outro pela nossa infelicidade e assumir nossa autorresponsabilidade, fazendo as melhores escolhas dentro dessa construção.

(Ser feliz: é possível?, p. 106)

Como se participassem da conversa, os leitores são chamados para a discussão e convidados a pensar sobre o papel das emoções, da liberdade e das escolhas pessoais. Para os autores, a felicidade pode ser um pano de fundo para a existência – não que as pessoas estejam felizes o tempo todo, mas vivenciam situações de alegria em diferentes nuances.

Ser feliz: é possível? Um diálogo entre ciência e espiritualidade é uma publicação para aqueles que procuram por um entendimento aprofundado do significado da felicidade e de como traçar esse caminho de maneira equilibrada. Em concordância, os autores apontam que felicidade não significa acumular bens ou realizar desejos imediatos, mas simboliza a capacidade de sentir a vida e as diferentes emoções que ela proporciona.

Ficha técnica

Título: Ser feliz: é possível?

Subtítulo: Um diálogo entre ciência e espiritualidade

Autores: Monja Coen e Gustavo Arns

Editora: Papirus 7 Mares

Categoria: Filosofia

ISBN: 978-65-5592-054-3

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 128

Onde encontrar: Amazon

Sobre os autores:

Monja Coen é missionária oficial da tradição zen-budista Soto Shu, com sede no Japão. Teve formação inicial em Los Angeles, nos Estados Unidos, e completou o mestrado no mosteiro feminino de Nagoya, no Japão, onde praticou como noviça e monja oficial por doze anos. Foi ordenada em 1983. É escritora, professora e palestrante.

Instagram: @monjacoen

Gustavo Arns é idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, cofundador do Centro de Estudos da Felicidade com sedes no Brasil, no Canadá e na Argentina e presidente da Escola Brasileira de Ciências Holísticas. É também consultor de empresas e palestrante. Possui titulação em Masters of Arts in Happiness, pela Centenary University, nos Estados Unidos. Recebeu nas Filipinas o prêmio Gusi pela paz. É professor da pós-graduação em Psicologia Positiva da USP, PUC-RS, PUC-PR e do MBA da Unicamp.

Instagram: @gustavo_arns