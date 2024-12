Monza furtado foi encontrado abandonado e desmontado na estrada

Por solicitação de um munícipe repassada a equipe da Guarda Municipal via CICOMM , os agentes se deslocaram até a Rod. Com. Américo Emílio Romi/Estrada da Denso, onde haveria um veículo GM Monza abandonado parcialmente desmontado.

Pelo local, já próximo ao Conjunto Habitacional Roberto Romano, foi constatado o referido veículo, o qual já era de conhecimento da equipe que havia sido furtado no bairro residencial Furlan no último dia 19 , informação que foi confirmada via sistemas de pesquisa.

Foi acionado o serviço de guincho, que removeu o veículo até o plantão policial para registro dos fatos e posterior restituição do veículo a vítima.