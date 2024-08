A campanha eleitoral já começou na região e em Americana um jornal distribuído já gerou reclamação por parte de moradores.

O primeiro caso de reclamação vem do jardim da Balsa 2, bairro na região do Gramado e uma das pontas noroeste da cidade.

Leia + sobre política regional

Nas redes sociais, o incomomado publicou fotos do material e acrescentou “Pode isto? O bairro inteiro com papel grande nas rua inclusive perto de bueiros e perto de vazamentos de águas no asfalto”.

Jornal e mais

Alguns candidatos estão apostando em campanha ‘limpa’ sem panfletos ou materiais impressos. Americana chegou a adotar medidas contra distribuição de material de boca de urna, mas alguns candidatos apostaram em fazer forração na eleição passada.

Foram criticados, mas deve acontecer este ano de termos novamente apostas em boca da urna.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP