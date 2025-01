Moradora de Nova Odessa ganha carro 0km no sorteio do Tivoli

O ano de 2025 começou em grande estilo para a moradora de Nova Odessa, Nadir do Carmo Faustino Szabo Pereira, que foi a contemplada no sorteio do SUV Citroën C3 Aircross Turbo 0km, da Campanha de Natal “Sempre Presente” do Tivoli Shopping. O sorteio aconteceu na quarta-feira, dia 08, pela Loteria Federal e marcou o encerramento da tradicional ação do centro de compras.

Cliente fiel do Tivoli, Nadir, que é casada e mãe de dois filhos, de 18 e 23 anos, contou que a notícia foi uma grande surpresa. “Moro em Nova Odessa há 10 anos e sempre fiz minhas compras no Tivoli. Sou cliente antiga e adoro o shopping”, conta. “Sempre participo das ações do shopping e fiz as compras de Natal para a família e amigos. Inclusive, já voltei este ano para aproveitar mais. Estou muito feliz, 2025 começou com tudo!”, completa.

Mais notícias da cidade e região

Na Campanha de Natal “Sempre Presente”, a cada R$300 em compras nas lojas e quiosques participantes, os consumidores puderam cadastrar seus cupons fiscais para concorrer ao grande prêmio. O cupom sorteado pela Loteria Federal foi o de número 285838, entre os mais de 30 mil números da sorte concorrentes.

“É sempre gratificante realizar ações que estreitam ainda mais a relação do Tivoli com seus clientes. A campanha de Natal ‘Sempre Presente’ foi pensada para levar alegria e oportunidades, e estamos muito felizes por termos premiado uma cliente tão fiel e participativa”, ressalta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.