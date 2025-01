Os vereadores novatos de Nova Odessa chegaram pra mostrar serviço.

A vereadora Priscila Peterlevitz (União) solicitou ao deputado federal Delegado Bruno Lima a intermediação para liberação de recursos visando investimentos na Segurança Municipal de Nova Odessa.

Na última segunda-feira (06), a vereadora esteve com o deputado na sede da GCM em agenda com o Secretário Municipal de Segurança Pública, oportunidade em que entendeu as necessidades atuais do setor.

“Iniciamos a semana com uma visita muito especial aqui em Nova Odessa. Recebemos o deputado federal Delegado Bruno Lima, grande parceiro da nossa cidade e defensor incansável da segurança pública e da causa animal. Juntamente com o Coronel Fanti, Secretário de Segurança Pública, tivemos uma conversa muito produtiva sobre as demandas da nossa cidade e solicitamos recursos que irão fortalecer e trazer mais segurança para Nova Odessa”, explicou a vereadora.

O deputado, além de delegado de polícia, possui atuação na causa animal – assim como a vereadora – através do exército “Cadeia Para Maus-Tratos”.

Novato Paulo Porto cobra calendário (Carnaval e dia da Mulher)

O vereador Paulo Porto (PSD) protocolou dois documentos solicitando informações do Poder Executivo, através do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, sobre a programação de eventos do município.

Um deles, o Requerimento nº 2/2025, solicita que seja informado o calendário municipal de eventos, em especial sobre o Carnaval e o Dia Internacional da Mulher.

“Nos últimos anos, a cidade foi palco de bons eventos e vimos a tendência positiva na Cultura, por conta disso já estou sendo procurado pela população para ter informações sobre o planejamento da pasta para os eventos que estão mais próximos.”, disse o vereador Paulo Porto.

O requerimento será discutido e votado na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal, que acontece no dia 03 de fevereiro às 14h.

