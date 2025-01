A Cia Finibus de Teatro realizará, por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022), duas oficinas gratuitas de Dançaterapia, ministradas pela integrante do grupo Patrícia Claro — formada em dança pela UNICAMP, arte-terapeuta e professora.

Os encontros ocorrerão nos dias 18 e/ou 25 de janeiro de 2025, das 9h às 12h, na RCA Dance Academy, e serão abertos para jovens e adultos interessados em descobrir como a arte pode ajudar na expressão de sentimentos. “A dança é algo mágico, para todos os corpos e todas as pessoas que queiram experimentar!” — afirma a professora.

A Dançaterapia é uma técnica que combina dança e psicologia para promover a conexão entre corpo e mente, auxiliar no autoconhecimento e trazer inúmeros benefícios, como: trabalhar o equilíbrio, a concentração e a coordenação motora; ativar a memória afetiva e a atenção; e desenvolver a criatividade, entre outros.

Segundo Patrícia, a prática dissemina técnicas que ajudam no controle e alívio da ansiedade, evidenciando o poder das atividades artísticas como ferramenta de acolhimento.

Os interessados em participar da oficina devem preencher um formulário online, disponível na página da Cia Finibus nas redes sociais: https://www.instagram.com/ e https://www.facebook.com/

O DESAMPARO DOS QUE MAIS PRECISAM:

A oficina será realizada com base no documentário “O Desamparo dos que mais precisam”, também produzido pela Cia Finibus. O filme é baseado na vivência real de uma adolescente em um hospital psiquiátrico.

Além da oficina de Dançaterapia, a Cia Finibus promoverá, como contrapartida à Lei Paulo Gustavo, a exibição do documentário para profissionais dos CAPS de Americana e da Secretaria de Educação. Ambas as exibições contarão com a presença de uma profissional para debater o tema.