Palmeiras vai buscar tetra inédito no Paulistão

A grande motivação para o Palmeiras no Campeonato Paulista deste ano é a busca pelo Tetra inédito. Será a 1a vez neste século que um time vence 4 vezes em sequência o estadual mais concorrido do país.

Um dos mais tradicionais estaduais do Brasil, um campeonato antiquíssimo e muito valorizado pelos times.

Organizado desde 1902, o Paulistão é a competição de futebol mais antiga do Brasil a ainda existir. Foi onde craques do nível de Pelé, Rivellino, Sócrates, Ademir da Guia e tantos outros fizeram história antes de o Brasileirão se estabelecer como é hoje.

A história do Paulistão se confunde, claro, com a história dos quatro grandes do estado.

Juntos, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo detém 80 dos 123 títulos disputados na história.

Essa hegemonia, diga-se, não parece ter hora para acabar.

O formato do Paulistão é um pouco estranho, mas justifica-se: foi pensado para tentar assegurar que os grandes se enfrentem no mata-mata. São quatro grupos de quatro times cada, e cada um enfrenta todos os adversários dos outros grupos, mas não dos próprios.

Ao final da primeira fase, os dois melhores de cada grupo avançam, enquanto que os dois piores na classificação geral (contando o desempenho de todos) são rebaixados.

A seguir, começa a fase de mata-mata, com jogos únicos nas quartas e semifinais, definidos pela campanha dos times. Na grande final, enfim, são dos jogos, e o melhor time no placar agregado é sagrado campeão.

Falando em melhores times, vejamos agora os favoritos do Campeonato Paulista. Falaremos dos quatro grandes, claro, mas não só deles – afinal, o Paulistão tem 16 equipes sonhando com o caneco.

