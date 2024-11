Moradora de Santa Bárbara ganha R$400 mil no Vida Cap deste domingo

Um bilhete de Santa Bárbara d’Oeste foi o premiado do Vida Cap Limeira e uma moradora do Centro ganhou R$400 mil reais neste domingo. O bilhete foi comprado no supermercado Pavan.

Além da sortuda que levou o prêmio principal, outra barbarense, do Jardim Brasília, ganhou R$20 mil com um bilhete comprado na Horta Brasília.

Dois bilhetes de Americana também foram contemplado e levaram R$20 mil cada. Um homem do bairro Brieds e uma mulher da Cidade Jardim II.

GIRO DA SORTE:

Neste domingo, o Vida Cap sorteou 50 bilhetes de R$2 mil cada. Seis moradores de Americana foram contemplados e 3 se Santa Bárbara.