Morreu esta segunda-feira o empresário Gumercindo Sgobin aos 93. “Gomão”, como era conhecido, deixa um legado de muitas historias. O velório acontece na Capela do Cemitério da Saudade esta terça-feira entre as 8h e 13h. Logo após acontece o sepultamento.

Ele atuou a vida toda como motorista de caminhão e foi um dos primeiros da Transportadora Americana, com passagens pelo Armazém Luchiari, Toyobo Têxtil do Brasil e Recap.

Sgobin e filhos

Com a esposa Maria Mina (in memorian) teve os filhos Airton, Adilson (in memorian), as filhas Marileia e Lysiane, além dos netos Pedro, Vitória, Mariana e Ana Júlia.

Celebrou 90 anos no meio da pandemia e ganhou dos familiares uma festa, realizada na casa do seu primogênito, onde viveu até os últimos dias.

O NM externa os pêsames a toda a família e amigos que conviveram com Sr Gomão.

