Morreu esta segunda-feira o ex-vereador de Sumaré Cláudio Meskan.

A Câmara Municipal de Sumaré lamenta o falecimento, nesta segunda-feira (30), do ex-vereador Clauduir Aparecido Menes. Ele tinha 64 anos.

Cláudio Meskan, como era mais conhecido,

foi vereador em Sumaré na 15ª Legislatura (2013–2016) e 16ª Legislatura (2017–2020). Atualmente ocupava o cargo de chefe de gabinete do vereador Gilson Caverna.

O presidente Hélio Silva decretou luto por três dias, em razão do falecimento. A Presidência e os demais parlamentares do Legislativo sumareense lamentam a morte de Meskan e se solidarizam com a família e amigos nesse momento de dor.

