Morreu nesta sexta-feira, 13 de setembro, a jornalista Thais Belém, aos 28 anos de idade. A jovem, além de ter atuado como contratada da TV Liberal, afiliada da TV Globo, também era modelo e missionária católica, religião a qual fazia questão de demonstrar grande amor.

A informação do seu falecimento veio à tona pela Globo, nesta data. Ainda segundo as informações, a jornalista lutou contra um tumor no cérebro diagnosticado no início de 2023 e passou por cirurgia.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Thaís Belém lutava contra a doença e compartilhava cada melhora nas redes sociais, agradecendo o apoio de todos e às orações destinadas à ela.

Últimas falas de Thais Belém

Em um de seus últimos relato divulgados, Thaís escreveu: “7 anos Nossos olhares transmitem muito além das palavras que podemos expressar. Nossa parceria é verdadeiramente única e inexplicável. Encontramos em nosso olhar apoio, resiliência, fé, maturidade, amor e uma profunda conexão. Nele, vemos o suporte mútuo que nos fortalece e nos impulsiona a seguir juntos“, iniciou ela.

“‘Aqui encontramos o verdadeiro sentindo de ser e pertencer. Na @cristoalegria somos forjados e criados nos laços do Carisma, pra gerar vida ao mundo’. E hoje estamos fazendo 7 anos juntos comemorando a alegria de estar vivos! Celebrando a vida. Foram 27 dias internada, sendo 3 dias na UTI! Obrigada Senhor vivendo mais esse MILAGRE Deus é bom o tempo todo!!“, publicou a jovem, divulgado uma foto com seu companheiro, celebrando o tempo juntos e os dias de lutas no hospital.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP