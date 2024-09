Um homem de 25 anos morreu afogado no final da manhã deste domingo na formação do rio Piracicaba, em Americana.

O rapaz conhecido como Derço “Neguinho” se afogou no trecho em que se encontram os rios Jaguari e Atibaia, formando o Piracicaba.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para o local e conseguiu encontrar o corpo do rapaz em um ponto de cerca de 5 metros de profundidade.

Abaixo relato (histórico) divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Americana.

Afogamento em curso, envolvendo uma vítima Masculino 25 anos, Derço “Neguinho”. Não portava documento, ao chegar no local as equipes rapidamente colheram informes com as testemunhas que presenciaram o fato.

Vítima submersa há cerca de 20 minutos, as equipes devidamente equipadas e em segurança adentraram a agua, seguindo as orientações colhidas no local e iniciaram as pesquisas no metodo 3 tempos, com 10 minutos de pesquisa lograram exito.

Afogado a 5ms

Encontraram a vitima a 5mts de profundidade em PCR, vitima retirada, embarcada e transportada ao UPA Zanaga, sendo respeitados todos os procedimentos de APH para vitima afogada em Grau 6, sendo deixado aos cuidados da equipe medica que continuaram com o procedimento de RCP, mas vindo a evuluir a óbido.