DAE moderniza mais de 60 quilômetros de rede de água desde 2021

Apesar dos problemas que o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana ainda enfrenta por falta de investimentos ao longo de muitos anos, nos últimos 4 anos, a prefeitura já realizou a troca de mais de 60 quilômetros de rede de abastecimento em vários bairros da cidade, por meio do programa “Água na Torneira”. A troca total da rede é a principal necessidade da autarquia.

De longe, hoje o DAE é a grande “pedra no sapato” da cidade e requer, de fato, um planejamento cuidadoso e eficiente para sanar os problemas enfrentados, que não se tratam apenas de falta d’água e envolvem, também, o tratamento do esgoto.

O governo Chico Sardelli (PL) assumiu a prefeitura em meio à pandemia, quando foi necessário o empenho robusto da administração. Passado o período crítico, a administração então começou a acelerar e mirar em outros temas, como o DAE. De lá pra cá, a autarquia investiu aproximadamente R$ 15 milhões na modernização da rede.

A pandemia, inclusive, é um argumento super explorado, por exemplo, na campanha do candidato à reeleição em Campinas, Dário Saadi (Republicanos), para dizer que não teve tempo de fazer o que queria e que ainda tem muito mais a mostrar e etc. A campanha de Chico já não usa muito desse argumento e escolheu divulgar o que foi feito desde que o atual prefeito assumiu.

+ SERVIÇOS. Nesta semana, as equipes realizaram a troca de parte da tubulação na rua Álvaro Cechino, no cruzamento com as ruas Eduardo Medon e Orlando Dei Santi, no bairro Campo Limpo. No trecho de 120 metros, foram instaladas peças de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) em substituição à tubulação antiga, de ferro.

O programa “Água na Torneira” tem o objetivo de promover a troca contínua e a modernização da rede, com remodelações preventivas para a melhora na qualidade da prestação do serviço à população.

Desde 2021, também foram executadas as instalações de novas adutoras, como a da Avenida Heitor Siqueira, na região da Praia Azul, com o investimento de R$ 1.376.717,05; a adutora no São Vito, por R$ 1.793.408,08; a do Parque Gramado, onde foram investidos R$ 3.327.421,26; e a adutora da Rua Fernando de Camargo x Avenida de Cillo, sob o montante de R$ 4.500.000,00, fruto de contrapartida.

