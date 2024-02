Desde 1º de janeiro, 113 pessoas morreram em todo o País em decorrência de infecção por dengue.

Aumento de 10% na comparação com mesmo período do ano passado (foram 103 mortes). Conforme o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, há ainda 438 mortes em investigação para a doença.

Os números mostram que, em menos de dois meses, o Brasil contabiliza 653.656 casos prováveis de dengue, o que leva a um coeficiente de incidência de 321,9 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

As mulheres respondem pela maioria das infecções (55%), enquanto os homens são 45%. A faixa etária dos 30 aos 39 segue na liderança de casos de dengue, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e pelo grupo de 50 a 59 anos.

O Distrito Federal registra, atualmente, o maior coeficiente de incidência (2.814,5), seguido por Minas Gerais (1.061,7), Acre (644,7), Paraná (611,6) e Goiás (569,6). Em número de casos absolutos, Minas Gerais aparece em primeiro lugar (218.066). Em seguida estão São Paulo (111.470), Distrito Federal (79.287), Paraná (69.991) e Rio de Janeiro (49.263).

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti que pode se proliferar em locais com água parada.

COMO EVITAR CRIADOUROS DO MOSQUITO:

Manter a caixa d’água fechada

Receber bem os agentes e saúde e de endemias

Amarrar bem os sacos de lixo

Colocar areia nos vasos de planta

Guardar pneus em locais cobertos

Limpar as calhas de casa

Não acumular sucata e entulho

Esvaziar garrafas PET, potes e vasos

VEJA SINTOMAS DA DENGUE: