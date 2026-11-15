Mostra de Ciências: jovens apresentam projetos para enfrentar desafios

Na Mostra de Ciências do Instituto 3M, jovens apresentam projetos para enfrentar desafios da sociedade

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Um filtro inspirado nas brânquias de peixes para retirar microplásticos da água; um curativo com pigmentos de repolho roxo para sinalizar alterações em lesões; persianas feitas de embalagens de leite para reduzir o calor nas salas de aula; e um aplicativo para orientar o descarte de medicamentos e localizar pontos de coleta. Esses são alguns dos protótipos que estarão na 14ª Mostra de Ciências e Tecnologia Instituto 3M, nos dias 18 e 19 de novembro, no Clube da 3M, em Sumaré (SP). A edição reunirá 339 estudantes, que apresentarão 133 projetos finalistas.

Desenvolvidos por alunos do ensino fundamental, médio e técnico, sob orientação de professores, os projetos abordam questões de saúde, meio ambiente, acessibilidade, segurança e educação, entre outros temas. Os finalistas representam 70 escolas de 23 municípios paulistas. São 56 instituições públicas — 39 estaduais, 12 técnicas estaduais, quatro municipais e uma federal —, além de nove escolas de fundações e cinco particulares.

Crédito: FEBRACE

Participam escolas de Americana, Araras, Campinas, Capela do Alto, Dumont, Hortolândia, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Leme, Limeira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, São Paulo e Votorantim.

Da formação de professores à pesquisa nas escolas

A mostra incentiva estudantes da educação básica e técnica a investigar problemas, desenvolver propostas e apresentar suas descobertas, aproximando a pesquisa científica do cotidiano escolar. Integra o Desafio de Inovação Instituto 3M, que também oferece formação a professores para orientar projetos de iniciação científica e tecnológica. A iniciativa é do Instituto 3M, em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), organizador da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), com apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

Os 133 projetos finalistas foram escolhidos em um processo que recebeu 622 inscrições. Os trabalhos abrangem sete categorias: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Engenharia.

Da definição do problema à análise dos resultados, a proposta é que os estudantes aprendam a investigar com rigor científico: formular perguntas, testar hipóteses e sustentar suas conclusões com evidências. Na mostra, esse aprendizado será avaliado por pesquisadores da USP e do LSI-TEC e por profissionais voluntários da 3M, que discutirão com os jovens os métodos empregados, os resultados alcançados e o domínio sobre o tema pesquisado.

Premiação e reconhecimento às escolas

Os melhores trabalhos de cada uma das sete categorias receberão prêmios de R$ 1.700 para o primeiro lugar, R$ 1.400 para o segundo e R$ 1.100 para o terceiro, além de medalhas e certificados. As equipes classificadas em primeiro lugar também receberão troféus e poderão ser selecionadas para a FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), que ocorrerá em março do ano que vem, em São Paulo.

O reconhecimento se estende a quem cria as condições para que a pesquisa aconteça nas escolas. Três professores serão homenageados com o Prêmio Professor Mobilizador, que valoriza a orientação de projetos, a participação da comunidade e a superação de dificuldades. Outras três homenagens, pelo Prêmio Escola de Destaque, serão destinadas a instituições que apoiam a formação de docentes e a realização de pesquisas.

Já o Prêmio Escola Pioneira concederá a quatro escolas das regiões paulistas contempladas o equivalente a R$ 30 mil, cada, em bens e serviços destinados ao desenvolvimento e à continuidade de projetos de ciências investigativas.

Serviço

14ª Mostra de Ciências e Tecnologia Instituto 3M

Data e horários: 18 de novembro de 2026, das 9h às 17h; e 19 de novembro de 2026, das 8h às 13h30 (horário de Brasília)

Local: Rodovia Anhanguera, km 110, Sumaré – SP

Entrada gratuita

Visitas escolares: mediante agendamento pelo formulário em: mostra3m.febrace.org.br/v2026

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