O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 18 vagas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são voltadas para os moradores do município e algumas funções exigem experiência.

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Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga no assunto, ou enviá-lo pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Além das oportunidades da semana, o órgão — que funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade — segue com mutirões de emprego. Na próxima quinta-feira (19), o PLT realizará o processo seletivo para contratação de Auxiliar de Operações para a indústria KS Pistões. O mutirão ocorrerá no Auditório do Paço Municipal, das 8h às 16h.

Confira as vagas disponíveis no PLT:

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (2 vagas): Prestar apoio nas obras rodoviárias, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h18. Salário R$ 1.900, vale-refeição de R$ 519,14 e almoço de R$ 20,95 ao dia, plano odontológico e vale-transporte.

ASSISTENTE DE ENGENHARIA (1 vaga): Ensino superior completo ou cursando em Engenharia Civil, Engenharia Mecânica ou áreas correlatas. Conhecimento em Pacote Office, Autocad ou software similares. Residir em Nova Odessa, Sumaré ou Americana. Salário a combinar.

ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E INSPEÇÃO (1 vaga): Ensino médio completo. Não é necessária experiência. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h18. Salário R$ 2.114,00, assistência médica e odontológica, auxílio combustível ou vale-transporte, refeição no local, seguro de vida, auxílio farmácia e Totalpass.

ATENDENTE (1 vaga): Ambos os sexos, para trabalhar das 13h10 às 21h30. Escala 6×1. Salário R$ 2.251,87, R$ 500,00 de assiduidade, R$ 165,00 de ajuda de custo e cesta básica.

AUXILIAR DE LIMPEZA (1 vaga): Experiência na área de limpeza em banheiro, salas administrativas e demais salas da empresa. De segunda a sexta-feira, das 6h às 16h. Salário: R$ 1.903, convênios médico e odontológico, vale-transporte, cesta básica, refeição no local e adicional de insalubridade.

CONSULTOR DE VENDAS (1 vaga): Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00, premiações, vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio-combustível, Totalpass, Cartão de Todos.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (1 vaga): Experiência e curso na área. De segunda a quinta das 7h30 às 17h30, e sexta-feira, das 7h30 às 16h. Salário a combinar, refeição no local, Gympass e convênio médico.

ESTÁGIO EM INDUSTRIA TÊXTIL (1 vaga): – Cursando Administração, Engenharia de produção, Engenharia mecânica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil ou área correlatas. Excel intermediário. Bolsa estágio R$ 1.500,00, fretado, alimentação no local, de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h40.

ESTAGIÁRIO EM MARKETING (1 vaga): Cursando Marketing, Publicidade, Administração ou áreas correlatas. Conhecimento em redes sociais, Canva e Capcut.

FRESADOR (1 vaga): Com experiência na área. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h28. Salário a combinar, café da manhã no local, cesta básica, vale-transporte, convênios médico e odontológico e uniformes.

MECÂNICO AUTOMOTIVO (1 vaga): Ensino médio completo, experiência mínima de 2 anos na função e conhecimento em manutenção veicular. Possuir veículo próprio. Residir em Americana, Santa Bárbara D’Oeste ou Nova Odessa. Salário a combinar, almoço e café da manhã no local, seguro de vida, convênio odontológico e ajuda de custo para transporte.

MONTADOR DE PAINEL (2 vagas): CNH válida, experiência na área de montagem de painéis e disponibilidade para viagens. Para trabalhar de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h30, e às sextas-feiras, das 7h30 às 16h30. Salário a combinar, vale-refeição, vale-transporte, Wellhub, refeição no local, convênios médico e odontológico.

ORÇAMENTISTA TÉCNICO (1 vaga): Experiência com orçamento de projetos elétricos. CNH B e disponibilidade para viagens. Formação técnica ou superior em Elétrica, Eletrônica, Automação ou área correlatas será um diferencial. De segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e sexta-feira, das 7h às 16h. Salário a combinar, vale-refeição ou alimentação, convênios médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, plano de carreira e veículo da empresa para atividades profissionais.

TÉCNICO MULTIFUNCIONAL (1 vaga): Ensino médio completo. CNH categoria B. Disponibilidade para trabalhar em campo e na loja. Experiência prévia com higienização, estofaria ou limpeza profissional. Conhecimento em impermeabilização de estofados. Experiência com atendimento ao cliente. Salário a combinar e comissão.

VENDEDOR(A) (1 vaga): Ensino médio completo. Experiência em vendas para atendimento presencial e WhatsApp. Salário a combinar e comissão.

VENDEDOR (A) II – (1 vaga): Ensino médio completo, com ou sem experiência. Salário a combinar e comissão, cartão-alimentação.

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