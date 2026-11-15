As exportações brasileiras para os Estados Unidos registraram, pela primeira vez em 2026, crescimento no acumulado do ano, com alta de 0,2% entre janeiro e outubro, totalizando US$ 31,7 bilhões. O resultado foi impulsionado pelo desempenho de outubro, quando as vendas ao mercado americano cresceram 87% em relação ao mesmo mês de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Apesar da melhora, a recuperação permanece desigual. As exportações de produtos sujeitos às sobretaxas mais elevadas, de 25% ou 37,5%, acumulam queda de 23,7% no ano, segundo a mais recente edição do Monitor do Comércio Brasil–EUA, elaborado pela Amcham Brasil, com base em dados do Comexstat.

“A primeira alta acumulada das exportações aos Estados Unidos em 2026 é um sinal alentador, mas ainda há setores fortemente afetados pelas tarifas. Com a conclusão das eleições nos dois países, surge uma oportunidade para renovar o diálogo e buscar melhores condições para o comércio bilateral”, afirma Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

Em outubro, as exportações brasileiras aos EUA somaram US$ 4,3 bilhões, o maior valor registrado para o mês nos últimos dez anos. A quantidade exportada cresceu 99,9% em relação a outubro de 2025, enquanto o preço médio recuou 6,4%. Parte desse desempenho reflete a baixa base de comparação do ano anterior, quando então estavam em vigor sobretaxas de até 50%.

O resultado mensal foi impulsionado principalmente pelas vendas de petróleo bruto (+593,6%) e óleos combustíveis (+226,7%), que somaram US$ 1,7 bilhão, equivalentes a 39,2% das exportações brasileiras aos EUA em outubro. A carne bovina também se destacou, com crescimento de 260,2%.

Sobretaxas ainda limitam a recuperação

Entre janeiro e outubro, as exportações de produtos sem sobretaxas cresceram 5,3%, enquanto as vendas de bens sujeitos a alguma sobretaxa recuaram 5,7%.

A retração foi mais expressiva entre os produtos submetidos às sobretaxas atualmente mais elevadas de 25% ou 37,5%, cujas exportações caíram 23,7% no acumulado do ano, somando US$ 4,5 bilhões. Mesmo com o crescimento de 87% das exportações em outubro, as vendas desse grupo avançaram apenas 3,6% no mês.

Entre os dez principais produtos sujeitos a essas tarifas, nove registraram queda nas exportações entre janeiro e outubro. As maiores retrações ocorreram em madeira de coníferas (-48,4%), fumo não manufaturado (-33,1%), sebo bovino (-31,4%) e granitos trabalhados (-30,5%).

Importações americanas perdem espaço no mercado brasileiro

As importações brasileiras provenientes dos Estados Unidos caíram 3,4% entre janeiro e outubro, totalizando US$ 36,9 bilhões, enquanto as compras do restante do mundo cresceram 8,2%. A retração atingiu a indústria de transformação (-2,9%), a indústria extrativa (-9,8%) e a agropecuária (-18,5%).

Em outubro, porém, as importações de produtos americanos cresceram 28,6%, alcançando US$ 5,1 bilhões, impulsionadas principalmente por combustíveis (+239,6%), petróleo (+109,9%) e geradores elétricos giratórios (+1.064,6%).

Exportações industriais têm recuperação limitada

Entre janeiro e outubro, as exportações brasileiras da indústria de transformação para os Estados Unidos cresceram 1,6%, abaixo da expansão de 6,3% registrada nas vendas industriais para os demais mercados. Apesar desse desempenho, os Estados Unidos permanecem como o principal destino das exportações industriais brasileiras, respondendo por 15,7% do total, com US$ 25,7 bilhões exportados entre janeiro e outubro.

Na indústria extrativa, as exportações aos EUA recuaram 3,6%, enquanto cresceram 24,4% para outros destinos. Na agropecuária, houve queda de 10,3% nas vendas ao mercado americano, ante crescimento de 9,2% para o restante do mundo.

Principais números | Jan.–Out. de 2026

Exportações Brasil → Estados Unidos: US$ 31,7 bilhões | +0,2%

Importações Estados Unidos → Brasil: US$ 36,9 bilhões | -3,4%

Déficit brasileiro: US$ 5,2 bilhões

Bens sem sobretaxa: US$ 17,9 bilhões | +5,3%

Bens com sobretaxa: US$ 13,9 bilhões | -5,7%

Produtos sujeitos às sobretaxas de 25%–37,5%: US$ 4,5 bilhões | -23,7%

Leia + sobre turismo e notícias internacionais