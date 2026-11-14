Três em quatro entrevistados têm uma percepção cada vez mais positiva da tecnologia chinesa, segundo a pesquisa Tecnologia Chinesa 2026, realizada pela Ipsos sob encomenda da JOVI, marca chinesa de smartphones criada exclusivamente para o Brasil pela vivo Mobile Communication. O indicador chega a 75% em 2026, ante 69% na edição de 2025.

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“Esse avanço mostra que o consumidor brasileiro tem percebido cada vez mais o valor da tecnologia chinesa a partir da experiência concreta com os produtos. Inovação e qualidade deixaram de ser atributos distantes e passaram a fazer parte da relação cotidiana com marcas e dispositivos. Para a JOVI, esse cenário reforça a importância de combinar tecnologia relevante para os brasileiros, produtos competitivos e uma atuação cada vez mais próxima do mercado brasileiro, o que traduzimos com a tropicalização dos nossos produtos”, afirma André Varga, diretor de Produto da JOVI.

O resultado mostra que 50% descrevem sua percepção como muito positiva e 25% a consideram um pouco positiva. A parcela neutra é de 15%, enquanto 6% têm visão um pouco negativa e 2%, muito negativa. Outros 2% não souberam responder. A pergunta aborda tecnologia chinesa de forma ampla, para além de uma categoria específica de produtos.

Quando o foco são as empresas chinesas que atuam no Brasil, 77% concordam que elas trazem inovação tecnológica relevante e 69% que fabricam produtos de alta qualidade. A contribuição para a geração de empregos locais recebe concordância de 62%, e o impacto positivo na sociedade por meio de suas atividades, de 63%.

Quando perguntados em quais setores percebem forte presença de companhias chinesas no Brasil, 65% citam smartphones, 56% mencionam automóveis e veículos elétricos e 44% apontam eletrodomésticos e eletrônicos, como televisores. Os resultados retratam a imagem dessas empresas e de seus produtos entre os participantes, com associações a inovação, qualidade e presença em diferentes áreas do consumo.

A pesquisa foi realizada pela Ipsos a pedido da JOVI em todo o Brasil entre os dias 30 de setembro e 5 de outubro deste ano. Foram realizadas 1.200 entrevistas com adultos usuários de smartphones com 18 anos ou mais, das classes A, B e C, nas cinco regiões do país. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

Tecnologia e Jovi

A JOVI é a marca exclusiva da vivo Mobile Communication Co., Ltd., uma das principais empresas chinesas de smartphones, no mercado brasileiro. Representa a juventude e a alegria de viver, simbolizando um estilo de vida jovem e livre, além de uma vida cheia de diversão e significado. A vivo Mobile Communication Co., Ltd. é uma empresa de tecnologia que cria produtos excepcionais baseados em um valor orientado pelo design, tendo dispositivos e serviços inteligentes como núcleo.

Atualmente, a companhia possui uma rede de vendas em mais de 60 países e regiões, conquistando mais de 500 milhões de usuários no mundo todo com produtos e serviços superiores.

A JOVI herda a tradição da marca-mãe de buscar a perfeição, oferecendo aos usuários produtos e serviços de smartphone de alta qualidade. Os smartphones JOVI são dedicados a proporcionar grandes surpresas aos usuários brasileiros apaixonados e autênticos, por meio de tecnologia inteligente e centrada no ser humano.

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