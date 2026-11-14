O Volkswagen Gol é o carro mais recomendado pelos brasileiros para quem vai comprar o primeiro veículo, citado por 17,2% dos entrevistados em um novo estudo sobre o tema. Chevrolet Onix (15%) e Hyundai HB20 (14%) completam o pódio.

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O dado é de uma pesquisa da OLX, maior marketplace de classificados e vitrine automotiva do país, realizada com 500 pessoas em todas as regiões do Brasil.

Quatro dos sete modelos mais lembrados (Gol, Uno, Palio e Celta) já saíram de linha. Ou seja, quem segue essas indicações precisa, necessariamente, buscar o carro no mercado de seminovos e usados.

Qual é o melhor carro para ser o primeiro, segundo os brasileiros?

Cada respondente poderia indicar até três modelos, levando em conta o custo-benefício. Depois de Gol, Onix e HB20, aparecem Fiat Uno (11,4%), Fiat Argo (6,6%) e Fiat Palio (5,6%). Chevrolet Celta, Honda Civic e Toyota Corolla empatam com 5,4% cada, seguidos pelo Fiat Mobi (5,2%).

O Gol, por exemplo, deixou de ser fabricado em 2022, após 42 anos de produção. Para quem segue essas indicações, a busca passa necessariamente pelo mercado de seminovos e usados.

Entre as marcas, a Fiat é a mais lembrada (42,2%), seguida por Chevrolet (36,8%) e Volkswagen (34%). Hyundai (19,2%), Toyota (15,8%), Honda (15%) e BYD (14,6%) aparecem na sequência.

Os brasileiros preferem carro novo ou usado na hora de comprar o primeiro? Gol

Mesmo que o zero quilômetro ainda seja a opção de 52,4% dos entrevistados, a diferença para os usados é pequena. Os seminovos, com até três anos de uso, somam 28% das respostas. Outros 16,6% escolheram ou pretendem escolher um usado com mais de três anos, e 3% ainda não decidiram. Somados, seminovos e usados representam 44,6% das escolhas.

O interesse pelos usados acompanha o momento do mercado. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o Brasil registrou 14,2 milhões de unidades negociadas apenas nos primeiros nove meses de 2026, crescimento de 5,4% em relação ao mesmo período de 2025.

A maior parte da amostra já passou por essa experiência. Mais da metade (51,4%) está no segundo carro ou mais, 33,4% ainda dirigem o primeiro e 11,4% pretendem comprar o primeiro veículo nos próximos 12 meses.

Como os brasileiros pagam o primeiro carro?

Dar uma entrada e financiar o restante é o caminho de 57,4% dos entrevistados. Em seguida, aparecem o pagamento total à vista (26,4%) e o financiamento do valor integral do veículo (10,2%). O consórcio foi citado por 3% e o empréstimo com familiares ou amigos, por 1,8%.

Em relação ao preço, metade dos respondentes (50%) comprou o primeiro veículo com até R$ 60 mil. “O primeiro carro costuma ser uma decisão de equilíbrio entre desejo e orçamento. Os seminovos e usados ampliam as opções de quem está começando, e vem acompanhada de pesquisa e atenção ao estado de conservação do veículo”, comenta Flávio Passos, vice-presidente de Autos do Grupo OLX.

Os receios na hora de comprar o primeiro carro

Os custos surpresa com manutenção e peças lideram as preocupações, citados por 54% dos brasileiros. Em seguida, a dificuldade de encontrar um carro em boas condições dentro do orçamento é lembrada por 37,4% dos entrevistados, enquanto o temor de adquirir um seminovo ou usado com histórico ruim preocupa 21,4% dos compradores.

Metodologia

Para o estudo, foram entrevistados 500 brasileiros maiores de 18 anos, de todas as regiões do país e conectados à internet, em outubro de 2026. O índice de confiabilidade é de 95%, com margem de erro de 4,4 pontos percentuais. Os respondentes tiveram acesso a nove questões sobre o primeiro carro, em que puderam avaliar a escolha entre veículo novo, seminovo ou usado, a forma de pagamento, os itens que valem um investimento maior, os custos de manutenção e os modelos que recomendam.

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