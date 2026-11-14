Americana Shopping apoia ação do Novembro Azul com foco na inclusão e no autocuidado masculino

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O Novembro Azul é um convite à conscientização sobre a saúde masculina, a prevenção de doenças e a importância do autocuidado. Neste ano, o Americana Shopping apoia uma iniciativa do Instituto Pernas da Alegria que amplia esse olhar e traz uma mensagem especial de acolhimento, inclusão e valorização dos pais atípicos, homens que diariamente compartilham amor, desafios e conquistas ao lado de seus filhos. O projeto traz para o Shopping uma exposição de fotos em homenagens aos papais nesta segunda-feira, dia 16 de novembro, às 19h30.

Com o tema “Pais Atípicos: inclusão que acolhe, respeito que transforma”, a campanha presta uma homenagem a esses pais e chama a atenção para uma questão fundamental: quem cuida também precisa de cuidado.

A proposta é lembrar que, em meio às responsabilidades, à dedicação e à rotina de cuidados com os filhos, a saúde e o bem-estar desses homens também devem ser prioridades.

A ação reforça a importância da prevenção, dos exames periódicos e da atenção à saúde masculina, incentivando os homens a adotarem hábitos saudáveis e a procurarem acompanhamento médico regularmente. Mais do que falar sobre prevenção, a iniciativa busca promover uma reflexão sobre acolhimento, respeito e a necessidade de olhar para quem muitas vezes coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar.

Para Simone Ponce, gerente de Marketing do Americana Shopping, apoiar iniciativas como essa é uma maneira de ampliar o papel do empreendimento junto à comunidade. “O Novembro Azul é uma oportunidade de reforçar uma mensagem muito importante: cuidar da saúde é um gesto de amor consigo mesmo e também com as pessoas que estão ao nosso lado. Ficamos felizes em apoiar uma iniciativa que une conscientização, inclusão e valorização dos pais atípicos, reconhecendo a dedicação desses homens e lembrando que eles também precisam de acolhimento e cuidado”, destaca.

A campanha do Instituto Pernas da Alegria conta com o apoio do Americana Shopping e de outros parceiros, fortalecendo uma rede de conscientização e solidariedade. A mensagem é clara: cuidar de si também é um ato de amor.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Sobre o Instituto Pernas da Alegria

O Instituto Pernas da Alegria é uma organização sem fins lucrativos localizada em Americana, que tem como missão promover a inclusão social, a alegria e a qualidade de vida de crianças, jovens e adultos com deficiência. Oferece momentos de lazer, esporte, convivência comunitária e suporte a pessoas com deficiência física e intelectual, além de apoiar famílias.

Serviço

Exposição “Pais Atípicos: inclusão que acolhe, respeito que transforma” no Americana Shopping

Data: dia 16 de novembro de 2026.

Horário: às 19h30.

Entrada: Gratuita.

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