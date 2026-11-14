A agência Onze Propaganda, de Americana, destacou-se entre as vencedoras da 26ª edição do Prêmio Recall de Criação Publicitária ao arrematar o troféu de prata na categoria gráfico. No total, ela teve duas peças entre as finalistas. O anúncio dos vencedores ocorreu na noite da última sexta-feira (30/10), na Cervejaria Nacional, em São Paulo, reunindo as principais forças criativas do mercado publicitário do interior paulista.

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A edição contemplou 11 categorias: vídeo, impresso, áudio, gráfico, promocional, packaging design, branding design, digital estático, digital motion, campanha digital e site, além do troféu Jack Ronc, concedido à agência com maior volume de peças no short-list.

As agências de Campinas estiveram entre as maiores vencedoras da noite, sendo que sete arremataram 10 troféus de ouro, prata e bronze. A Arpejo garantiu dois troféus de ouro (vídeo e campanha digital) e um de prata (digital motion). A CEXM Design faturou dois troféus na categoria de branding design (um ouro e um bronze).

Outras cinco agências da cidade também foram premiadas:

Fourmi Publicidade (prata em branding design), Bee Creative (bronze em campanha digital), Colecta Digital (bronze em site), Desafio Comunicação (bronze em vídeo) e Savana Publicidade (bronze em promocional). A agência Bait completou a presença campineira com uma peça selecionada para o short-list.

O evento também contou com forte presença de Sorocaba, cujas agências somaram 13 troféus. O destaque foi a MADHIT (antiga CDR+), que conquistou sete troféus: dois de ouro (promocional e digital motion), três de prata (vídeo, digital estático e campanha digital) e um de bronze (gráfico), além do troféu Jack Ronc.

A Paper e a Verbo Comunicação garantiram dois troféus cada: a Paper obteve o de ouro em packaging design e o de bronze em digital estático, enquanto a Verbo ganhou o de ouro em gráfico e o de bronze em packaging design. A Maker conquistou o de troféu de prata em packaging design, e a ZoomFoccus ficou com o bronze em digital motion. Sorocaba ainda contou com peças finalistas das agências Tiberis, Grupo 21BRZ e Atua.

Nas demais categorias, em áudio, o troféu de ouro foi para a DLM Comunicação, de São José do Rio Preto; o de prata para a Audi Comunicação, de Presidente Prudente; e o de bronze para a Verge Parceria Estratégica, de Taubaté. No impresso, o ouro foi conquistado pela Verge Parceria Estratégica, acompanhada da Sanchez, de Limeira, que levou prata e bronze, além do ouro em digital estático e da prata em promocional. Por fim, na categoria site, o ouro ficou com a Agência io!, de Jundiaí; e a prata com a Neoplan Propaganda e Marketing, de Araçatuba.

Do total de 69 peças finalistas selecionadas pelo júri, Sorocaba liderou com 27 trabalhos, seguida por Campinas (13) e Limeira (8). Taubaté garantiu quatro finalistas, enquanto Presidente Prudente e São José do Rio Preto contaram com três cada. Americana, Bauru e Jundiaí integraram o short-list com duas peças cada, ao passo que Piracicaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Araçatuba e Suzano tiveram uma peça cada.

A lista completa do short-list e dos vencedores pode ser acessada no site https://premiorecall.com/.

Na edição deste ano, o júri foi composto por Carlos Righi, sócio da Damasco Filmes e ex-presidente do Clube de Criação de São Paulo; Heloisa Toledo, redatora publicitária, com passagem por agências como MPM Propaganda e Rino Propaganda, e sócia-redatora da Kobashi e Associados; Leo Mereu, publicitário com atuação no ramo criativo há mais de 25 anos e CEO da agência Babushka; Leticia Brandão, que possui mais de 12 anos de experiência em comunicação, marketing e eventos e, atualmente, é gerente de marketing na Zenie, coordenadora executiva na AnaMid e sócia da Brind3; Luiz Toledo, redator e sócio-diretor de criação da Toledo Propaganda e detentor de importantes prêmios nacionais e internacionais; e Rodrigo Neves, empresário, professor com foco em tecnologia e maturidade digital e fundador da AnaMid.

Desde sua primeira edição, o Prêmio Recall conta com o apoio da ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), entidade que representa o setor em nível nacional. Para a 26ª edição, três novos parceiros institucionais se juntaram: a AnaMid (Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital), a APP Brasil e a Central de Outdoor. O peso dessas três entidades não é simbólico: é o reconhecimento, por parte das principais representações do setor, de que o mercado publicitário do interior paulista tem escala e relevância para merecer uma premiação própria.

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