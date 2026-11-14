O vereador Renan de Angelo (Podemos) participou na quinta-feira (12), na cidade de Águas de São Pedro (SP), do Fomenta 2026, promovido pela Associação dos Municípios de Médio e Pequeno Porte do Estado de São Paulo (Amppesp).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento reuniu representantes de centenas de cidades paulistas, além de autoridades, gestores públicos e especialistas, para debater os desafios das administrações municipais e propostas para o desenvolvimento das cidades em áreas como inovação, desenvolvimento e aprimoramento da gestão pública.

Durante o evento, o parlamentar conversou com representantes de secretarias estaduais para apresentar demandas de Americana.

Fala Renan

“É uma oportunidade de levarmos as necessidades que temos no nosso município diretamente às diversas secretarias do governo do estado, além de adquirir experiência e trocar ideias com pessoas que conhecem a realidade da administração pública. Esse encontro é importante para ampliar o conhecimento, fortalecer o relacionamento institucional e identificar oportunidades que possam resultar em benefícios concretos para a população. Tenho certeza de que dessa participação muitas coisas boas poderão surgir para Americana”, destacou Renan.

Leoncine propõe Programa de Proteção à Infância e Adolescência no Ambiente Digital

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana o projeto de lei nº 117/2026, que institui o Programa Municipal de Proteção à Infância e Adolescência no Ambiente Digital. A propositura tem como objetivo principal promover ações contínuas de prevenção, orientação, conscientização e proteção relacionadas ao uso seguro da internet e das tecnologias digitais pelos jovens do município.

De acordo com o texto, o programa municipal atuará de forma complementar às normas federais voltadas à proteção de menores, especialmente a Lei Federal nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital. O projeto estabelece diretrizes para a promoção da educação digital e prevê a realização de campanhas educativas, promoção de palestras em escolas da rede pública municipal e fomento na rede privada, além da capacitação de profissionais da educação, saúde e assistência social.

O escopo das ações também inclui o incentivo à adoção de boas práticas de segurança pelas famílias, com a disseminação de informações sobre ferramentas de controle parental, e a forte integração entre o Poder Público, as unidades escolares e o Conselho Tutelar. O foco principal é prevenir situações graves e cada vez mais recorrentes, como o cyberbullying, o assédio virtual, a exploração digital e a exposição indevida de menores.

“A sociedade vive um momento de profunda transformação, em que as nossas crianças e adolescentes possuem contato cada vez mais precoce com dispositivos eletrônicos e plataformas digitais. Embora a tecnologia traga oportunidades de aprendizado, ela expõe os menores a riscos severos que afetam diretamente a saúde mental devido ao uso excessivo de telas. Nosso objetivo não é impor regras às empresas de telecomunicações, mas sim instituir uma política pública municipal de educação para aparelhar Americana, as escolas e as famílias na prevenção dessas violências virtuais”, defende Leoncine.

O projeto será encaminhado às comissões e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

Leia + sobre política regional