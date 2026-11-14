Sumaré registrou uma redução de 52% no número de mortes em acidentes de trânsito nos primeiros nove meses de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. O município passou de 25 para 12 vítimas fatais, contabilizando 13 mortes a menos. Os dados são do Infosiga, sistema de estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O resultado foi apresentado pelo agente de trânsito Robson Fernandes, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) da Prefeitura de Sumaré, durante palestra realizada a convite da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA), dentro das atividades de conscientização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT 2026).

Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, a palestra abordou a importância da direção defensiva, os principais fatores de risco no trânsito e as atitudes que contribuem para evitar acidentes e preservar vidas. Durante a apresentação, Robson explicou o conceito de direção defensiva, seus diferentes tipos e as práticas mais adequadas para uma condução segura.

Também apresentou os fundamentos da prevenção de acidentes, incluindo o método CHAPD, além de orientar os participantes sobre a importância dos equipamentos de segurança dos veículos. Entre os assuntos discutidos estiveram as principais causas de acidentes, os comportamentos de risco e as medidas preventivas que motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres podem adotar no dia a dia.

Redução expressiva das mortes no trânsito De acordo com o levantamento do Infosiga, Sumaré passou de 25 mortes no trânsito, nos primeiros nove meses de 2025, para 12 no mesmo intervalo de 2026. A redução de 13 vítimas fatais representa uma queda de aproximadamente 52%. Na prática, para cada dez mortes registradas no período correspondente do ano passado, o município contabilizou aproximadamente cinco neste ano.

O resultado ganha relevância diante das características da mobilidade urbana de Sumaré, que possui vias de grande circulação, bairros populosos e ligação direta com importantes rodovias da região. Esse cenário exige ações permanentes de fiscalização, educação para o trânsito, planejamento viário e conscientização dos usuários das vias públicas.

Educação e prevenção para salvar vidas em Sumaré

A apresentação reforçou que a redução dos acidentes depende não apenas da fiscalização, mas também da mudança de comportamento e da responsabilidade individual e coletiva no trânsito. Respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos, utilizar corretamente os equipamentos de segurança, evitar o uso do celular ao volante e nunca dirigir sob efeito de álcool estão entre as atitudes fundamentais para prevenir ocorrências.

A participação da SMMUR na SIPAT, segundo a administração, também amplia o debate sobre segurança para além do ambiente de trabalho, levando orientações que podem ser aplicadas no deslocamento diário dos servidores e de suas famílias.

Leia Mais notícias da cidade e região