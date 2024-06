Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (3)

depois que um motorista de ônibus invadiu a contramão e provocou um acidente fatal no Jardim Brasil, em Americana.

Segundo o Boletim de Ocorrência, ao sair com o ônibus do pátio da Churrascaria Boi Assado, o motorista acessou a Avenida Henrique Roberto G.A. Brechmacher, sentido Bairro Antonio Zanaga, e, próximo ao Viaduto Afonso Pansan, entrou na contramão de direção da via, colidindo frontalmente com uma motocicleta.

O motorista do ônibus e os 25 passageiros não se feriram. Já o motociclista, identificado como Rafael Piffer, de 41 anos, caiu e sofreu diversos ferimentos. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, mas não resistiu.

O motorista do ônibus foi submetido ao teste de bafômetro, que não acusou a presença de álcool.

O corpo de Piffer foi encaminhado ao IML de Americana.

