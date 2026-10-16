A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu em flagrante uma mulher de 55 anos, na tarde desta quinta-feira (15), suspeita de furtos a estabelecimentos comerciais na região central da cidade.

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A equipe da GAMA foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) para averiguar uma denúncia de furto em uma farmácia na Rua Doutor Cândido Cruz. No local, uma funcionária relatou que uma mulher havia subtraído produtos do estabelecimento e seguido em direção à Praça Comendador Müller.

Vídeo- mulher de 55 em cana

Com as características informadas, os guardas municipais realizaram buscas e localizaram a suspeita em um ponto de ônibus na Avenida Washington Luiz, em frente à praça.

Durante a abordagem e averiguação dos pertences, foram encontrados medicamentos e protetores solares da farmácia, além de diversos outros produtos, como roupas, panelas, alimentos, chocolates, sucos, ração para gatos e acessórios para cabelo.

A mulher indicou espontaneamente alguns dos estabelecimentos de onde os produtos teriam sido subtraídos. Representantes da farmácia, de uma loja de roupas e de um supermercado compareceram à delegacia e reconheceram parte das mercadorias, que foram restituídas aos responsáveis.

A suspeita foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, juntamente com os produtos apreendidos. Após a apresentação da ocorrência, ela foi autuada em flagrante por furto a estabelecimento comercial e permaneceu à disposição da Justiça.

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