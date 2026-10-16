Os Correios passaram a oferecer, gratuitamente, a coleta de eletroeletrônicos pós-consumo nas mais de 6 mil agências que dispõem do serviço Balcão do Cidadão. A iniciativa é resultado de uma parceria com a Circular Brain e não gera custos para o consumidor.

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O lançamento ocorre em outubro, mês em que é celebrado o Dia Internacional do Lixo Eletrônico (14), data globalmente dedicada à conscientização sobre a importância da destinação correta desses resíduos.

Para utilizar o serviço, basta acondicionar os equipamentos, com peso total de até 30 kg, em uma caixa e levá-la aberta à agência. O fechamento da embalagem é realizado pelo atendente no momento da postagem. Em seguida, o cliente informa nome, CPF, endereço, e-mail e telefone, recebendo ao final um comprovante do envio.

Podem ser encaminhados itens como celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido, cabos e outros eletroeletrônicos de pequeno porte. Pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas nessa modalidade de descarte.

Após a postagem, os equipamentos são encaminhados à Rede Circulare, operada pela Circular Brain, que direciona cada remessa ao reciclador homologado mais próximo. Todo o processo é rastreado até a destinação final dos materiais.

“Sabemos que muitas pessoas guardam esses pequenos eletrônicos em casa pois não sabem o que fazer com eles, ou porque suas cidades não são atendidas por um ponto de entrega voluntária. Agora, é só juntar os aparelhos numa caixa e passar no Correio mais próximo quando for resolver outra questão”, diz Marcus Oliveira, CEO da Circular Brain.

Os Correios estão presentes em todos os municípios brasileiros, com mais de 10 mil agências.

“Milhões de brasileiros já utilizam as agências dos Correios em seu dia a dia. Agora, essa capilaridade também contribui para que a população tenha mais facilidade para dar a destinação correta a equipamentos eletrônicos sem uso. Ao apoiar essa iniciativa, os Correios reforçam seu compromisso com a preservação ambiental, estímulo à economia circular e ampliação do acesso a práticas sustentáveis em todas as regiões do País”, ressalta o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon.

Lixo eletrônico no Brasil

O Brasil gera cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, e só cerca de 3% desse volume é formalmente coletado, segundo a Global E-waste Statistics Partnership (UIT/Unitar), com dados de 2022. Em 2025, a Rede Circulare processou 83 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e o Decreto 10.240/2020 obrigam fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar a logística reversa de eletroeletrônicos de uso doméstico, com metas de coleta e pontos de entrega distribuídos pelos municípios.

“Quando ficam parados em casa, sem utilidade, esses eletrônicos deixam de ser reciclados. Com isso, a indústria perde muitas matérias-primas que poderiam voltar à cadeia produtiva sem a necessidade de explorar novamente o meio-ambiente. Quando são jogados fora no lixo comum, contaminam o solo, água e podem trazer riscos à saúde humana”, conclui Oliveira.

Sobre a Circular Brain

A Circular Brain (CB) é pioneira na construção de soluções tecnológicas que tornam a economia circular possível em escala, ajudando empresas de diversos setores (indústrias, varejistas e outros) a responderem com maior competitividade aos desafios ambientais, regulatórios e operacionais do presente e do futuro.

Por meio de uma tecnologia proprietária e única no mercado, a empresa conecta todas as partes da cadeia de reciclagem de eletrônicos, incluindo fabricantes e varejistas, recicladores e consumidores finais, por meio da plataforma do ecossistema Circulare, que rastreia de ponta a ponta os resíduos processados em toda a cadeia logística.

Hoje, a empresa possui mais de 17 mil pontos de coleta em mais de 5.500 municípios e parceria com mais de 65 recicladores cadastrados na rede. Com esta capilaridade nacional, o ecossistema Circulare oferece programas individuais de logística reversa para fabricantes e importadores de produtos eletrônicos, garantindo a conformidade ambiental. Reafirmando seus compromissos, a CB é signatária do Pacto Global da ONU, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa voluntária do mundo.