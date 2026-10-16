O Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste terá pontos de arrecadação de leite no FÉstival 2026, que ocorre no sábado (17), no Complexo Usina Santa Bárbara. A ação acontecerá nas duas entradas do evento, das 14 às 23 horas.
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A doação é um gesto de solidariedade voluntário, não sendo condição para acesso ao festival, que tem entrada gratuita. Toda a arrecadação será destinada para entidades assistenciais do Município, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Considerado um dos principais eventos de arte cristã da região, o FÉstival terá shows de Kellen Byanca, Sarah Beatriz e Get Worship, além de Rodrigo Ito e Banda e Comunidade da Fé Worship.
O evento chegou a Santa Bárbara d’Oeste em 2024 e foi realizado pela segunda vez no Município em 2025. Na edição do ano passado, realizada nos dias 30 e 31 de maio, o festival reuniu mais de 16 mil pessoas no Complexo Usina Santa Bárbara. A programação contou com shows de nomes como Isaias Saad, Eyshila, Fhop Music e Lukas Agustinho, além de artistas locais.
O FÉstival 2026 é realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Programação:
14 horas | Abertura dos portões
15 horas | Rodrigo Ito e Banda
17 horas | Comunidade da Fé Worship
19 horas | Kellen Byanca
21 horas | Sarah Beatriz
23 horas | Get Worship
Espaço Kids | 16 às 22 horas
FÉstival 2026
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: a partir das 14 horas
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
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