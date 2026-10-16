O Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste terá pontos de arrecadação de leite no FÉstival 2026, que ocorre no sábado (17), no Complexo Usina Santa Bárbara. A ação acontecerá nas duas entradas do evento, das 14 às 23 horas.

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A doação é um gesto de solidariedade voluntário, não sendo condição para acesso ao festival, que tem entrada gratuita. Toda a arrecadação será destinada para entidades assistenciais do Município, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Considerado um dos principais eventos de arte cristã da região, o FÉstival terá shows de Kellen Byanca, Sarah Beatriz e Get Worship, além de Rodrigo Ito e Banda e Comunidade da Fé Worship.

O evento chegou a Santa Bárbara d’Oeste em 2024 e foi realizado pela segunda vez no Município em 2025. Na edição do ano passado, realizada nos dias 30 e 31 de maio, o festival reuniu mais de 16 mil pessoas no Complexo Usina Santa Bárbara. A programação contou com shows de nomes como Isaias Saad, Eyshila, Fhop Music e Lukas Agustinho, além de artistas locais.

O FÉstival 2026 é realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Programação:

14 horas | Abertura dos portões

15 horas | Rodrigo Ito e Banda

17 horas | Comunidade da Fé Worship

19 horas | Kellen Byanca

21 horas | Sarah Beatriz

23 horas | Get Worship

Espaço Kids | 16 às 22 horas

FÉstival 2026

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: a partir das 14 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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