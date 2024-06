🚨Veja: l Mulher cai no meio da brasa durante festa junina

pic.twitter.com/ZRWw2mOkPB

— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 29, 2024

Mais de 300 festas juninas do País contam com as soluções inovadoras

A Zig, The Global Funtech, é a solução de gestão de pagamentos de mais de 300 festas juninas espalhadas pelo País. Neste mês de junho, conhecido pelos grandes eventos dedicados a São João e a São Antônio, as promotoras de eventos escolheram os sistemas de gestão da Zig, que vem revolucionando o mercado de entretenimento ao vivo. Quer conhecer mais? Visite o zig.fun

“Nosso principal propósito neste ciclo de festas juninas é ajudar a todos os organizadores com nossas soluções 360, que ajudam na diminuição das filas e, também, na geração de valor e de uma experiência única”, afirmou Nerópe Bulgarelli, CEO da Zig.

Hoje, a Zig oferece venda de ingressos, com comercialização física e on-line, além de ofertar integração com carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay para facilitar as transações rápidas e seguras no app da Zig.

Para junho deste ano, a companhia introduziu diversas melhorias em suas plataformas. Além da solução de venda de ingressos e da base de dados revolucionária, a empresa também tem suas soluções cashless, ficha e híbrida.

A empresa estima 1.269 operações com um público aproximado de 795 mil pessoas.

Sobre a Zig

É a primeira funtech com posicionamento para atuação global no mercado de entretenimento ao vivo. Com diferentes soluções de tecnologia, da venda de ingressos a pagamento cashless e ferramentas de gestão, a Zig traz aumento de vendas e eficiência operacional para eventos, arenas, restaurantes, bares e casas noturnas em 8 países.

Entre seus principais cases estão: Fórmula 1 GP do Brasil, Rock In Rio Brasil, Lollapalooza, João Rock, UFC, Olimpíadas 2016, Oktoberfest Blumenau, Rodeio de Jaguariúna, Ultra Brasil e México e parte das operações do Rock in Rio Lisboa, área VIP do Tomorrowland na Bélgica, além de bares e casas de shows como Espaço das Américas, Layback, Bar dos Arcos, Bar Brahma, Villa Country, Fazenda Churrascada e outros.

