Mulher morre após tentar atravessar SP-304 e ser atropelada

Uma mulher de aproximadamente 50 anos morreu atropelada na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do bairro Cidade Jardim, em Americana, após tentar atravessar a faixa de rolamento e ser atropelada. Ela não possuia documentos no momento do atropelamento.

De acordo com a Policia Rodoviária, as equipes foram acionadas para atendimento de sinistro de trânsito com vítima fatal. No local, tratava-se de um atropelamento onde um casal transitava pela primeira faixa de rolamento com uma motocicleta CG TITAN 150 FAN, quando um pedestre do sexo feminino entrou repentinamente à via, não sendo possível frear ou desviar. A vítima fatal ainda foi atropelada por mais dois veículos, além da motocicleta.

O local do atropelamento fica a apenas 1oo metros de distância de uma passarela de pedestres.

O condutor e passageira da motocicleta foram socorridos pelo Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital São Lucas em Americana, antes da chegada das equipes do Policiamento Rodoviário.

No hospital foi qualificada a condutora da motocicleta, a qual encontrava-se apenas com escoriações, sendo realizado o teste de etilômetro, não sendo constatado influência de álcool.