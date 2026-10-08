Uma mulher foi atendida depois de ir pedir ajuda no Cras em Americana. Ela era constantemente agredida pelo marido que batia nela e nos filhos (bebê de 25 dias). A Guarda Municipal de Americana (GAMA) deteve um homem suspeito de violência doméstica e maus-tratos contra a esposa e os dois filhos do casal, um bebê de apenas 25 dias e uma criança de 2 anos.

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A ocorrência foi registrada após uma denúncia encaminhada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). As equipes da GAMA foram até a residência da família e constataram uma situação de extrema vulnerabilidade. A mulher apresentava hematomas nos braços, aparentemente provocados por agressões recentes. No imóvel, os agentes também encontraram condições insalubres, com falta de higiene e ausência de alimentos para o consumo da família.

Diante da situação, a vítima foi encaminhada para atendimento em uma unidade hospitalar, onde passou por avaliação médica e elaboração de laudo. Na sequência, foi conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para prestar esclarecimentos. O Conselho Tutelar também foi acionado e formalizou o termo de responsabilidade pelas crianças, que foram entregues aos cuidados do tio materno, enquanto a mãe recebe o acompanhamento assistencial e psicológico necessário.

Filhos ficaram com irmão da mulher

Após o atendimento inicial da ocorrência, as equipes da GAMA, em articulação com a delegada titular da DDM, Dra. Pietra, realizaram diligências para localizar o suspeito. O homem foi encontrado em seu local de trabalho, em uma obra localizada em um condomínio na cidade de Nova Odessa. Ele foi detido pelos agentes e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher para as providências da autoridade policial.

A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos necessários na residência da família. O caso permanece sob investigação das autoridades policiais, que deverão adotar as medidas legais cabíveis.