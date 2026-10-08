ParkCity tem programação especial do Dia das Crianças

Feriado prolongado – Shopping ParkCity Sumaré tem programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças

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O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, está com uma programação especial, com diversas atividades gratuitas, para divertir a criançada neste feriado prolongado, quando se comemora o Dia das Crianças. Missões secretas pelo Shopping, brincadeiras de rua, pintura facial e distribuição de guloseimas são algumas das atividades preparadas para receber as famílias. Além das atrações especiais, o empreendimento tem várias opções de lazer, de compras e de gastronomia para deixar o passeio ainda mais divertido.

Um dos destaques da programação é a Missão Secreta – Operação Guardiões do Shopping, que será realizada de sábado a segunda-feira (10 a 12 de outubro). A atração é destinada a crianças de 4 a 12 anos, que vão assumir o papel de pequenos agentes secretos em uma aventura pelos espaços do empreendimento. As sessões acontecem na Praça de Alimentação, às 14h, 15h, 16h e 17h.

Já na segunda-feira (12), Dia das Crianças, a programação inclui o Brincando na Rua, das 14h às 18h, na Alameda ParkCity. Realizada em conjunto com o Parceiros F. C., a atração reúne diferentes atividades, como desafios com bola, brinquedos infláveis e pintura facial. As crianças também poderão aproveitar a distribuição gratuita de cachorro-quente, pizza, algodão doce e pipoca.

“Para quem quer aproveitar o feriado ao máximo com as crianças, além das atrações especiais, o Shopping ParkCity oferece outras opções de entretenimento para curtir com os pequenos”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento. O ParkCity Play, playground gratuito, e a Happy Kids, com brinquedos e estações de jogos são algumas das opções. Há ainda o Stop&Go, que disponibiliza mini veículos para as crianças circularem pelo Shopping e o Top Plush, com diversas máquinas de captura de brindes.

O cinema também é uma ótima opção. O Grupo Cine conta com cinco salas, sendo duas VIP. Entre as produções que estão em cartaz, destaque para Galinha Pintadinha – O Filme, com indicação livre para todas as idades.

Entre as atividades, as famílias ainda podem fazer uma pausa para saborear diversas opções gastronômicas. O empreendimento tem restaurantes, quiosques e operações de alimentação com alternativas para diferentes gostos, desde lanches e sobremesas até refeições completas.

E para quem está em busca de presentes para o Dia das Crianças, o Shopping ParkCity Sumaré reúne lojas de diferentes segmentos e conta com opções voltadas ao público infantil, que incluem brinquedos clássicos e eletrônicos, roupas, calçados e acessórios.

“Com programação gratuita e diversas opções de lazer, compras e gastronomia disponíveis no empreendimento, o Shopping ParkCity Sumaré é o local ideal para as famílias viverem diferentes experiências neste Dia das Crianças, além de colecionar memórias inesquecíveis ao lado dos pequenos”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Programação Mês da Criança no Shopping ParkCity Sumaré

Missão Secreta: Operação Guardiões do Shopping

Quando: dias 10, 11, 12, 17 e 18 de outubro.

Horário das sessões: 14h, 15h, 16h e 17h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito.

Vagas limitadas – inscrições no local e data da atração, a partir das 13h.

Brincando na Rua

Quando: 12 de outubro, segunda-feira.

Horário: 14h às 18h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito – Confira faixa etária e vagas de cada atração no local.

Um Dia Brilhante: Oficina de Automaquiagem

Quando: 24 de outubro, sábado.

Horário das sessões: às 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito.

Vagas limitadas – inscrições pelo link da bio no Instagram @parkcitysumaré

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