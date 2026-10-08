Um movimento de motoboys se formou em Santa Bárbara d’Oeste e visa avançar para a criação de aplicativo local com ‘menor exploração’ dos profissionais. Segundo o fundador do movimento, Hugo Ruffo (21), a primeira manifestação já está marcada. Ele ainda criou um perfil no instagram (@mpboficial) Movimento Popular Barbarense.

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“Hoje os aplicativos tomam repasse dos restaurantes e cobram R$ 10 (do restaurante) e repassam apenas R$ 7 para os motoboys. Reclamamos porque somos nós que tomamos chuvas e sol todos os dias”, diz.

Principais demandas do movimento

• Taxas abusivas todo santo dia

• Pra sacar o SEU dinheiro ainda tem que pagar eles

• Bônus de chuva de 1,1% ou 1,2% — uma piada de mau gosto

• A gente faz a economia girar, mas a NOSSA fica travada

• Trabalhamos tanto que sobra pouco tempo pra família

• Quem fica rico é o dono do aplicativo, não quem pedala

Ruffo quer ir além com o movimento: “Nao só nossa classe precisa se organizar. A ideia é que todos vejam essa movimentação para a melhora de quem faz a economia girar com comidas e entregas somos nós”.

E ele relembrou os recentes ataques feitos aos motoboys durante a Copa Terceirão de Futebol.