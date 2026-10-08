A Prefeitura de Americana iniciou nesta semana uma nova fase de melhorias e adequações estruturais no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com o objetivo de melhorar as condições de funcionamento do espaço e proporcionar maior organização, segurança, higiene e conforto aos animais atendidos pelo serviço. Na etapa atual, as equipes realizam serviços de demolição, drenagem e instalações elétricas. Os trabalhos são executados em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

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As intervenções incluem a finalização da nova sala de pós-operatório, da área de necropsia e da nova área administrativa, que passará a funcionar em uma estrutura cedida pela Secretaria de Esportes. Também serão realizadas melhorias nas áreas destinadas aos animais, incluindo o isolamento da área de antissepsia, a construção de uma área de soltura para cães (com instalação de alambrado) e a construção de três canis individuais. Nos canis já existentes, os ralos serão substituídos por grelhas, contribuindo para melhores condições de limpeza e drenagem.

Na área de internação, serão construídos gatis em alvenaria, além da substituição das telhas dos gatis, promovendo maior adequação e proteção dos espaços destinados aos felinos. Outra intervenção será o calçamento de uma área de grande extensão, acompanhado da implantação de sistema adequado de drenagem, para o manejo das águas e para melhores condições de higiene e manutenção. O projeto contempla, ainda, a pintura dos canis e gatis, proporcionando melhores condições de conservação e revitalização dos ambientes.

“Essas melhorias são muito importantes para o CCZ porque vão proporcionar uma estrutura mais adequada tanto para o trabalho das equipes quanto para os cuidados com os animais atendidos pelo serviço. Estamos avançando em diferentes áreas, com intervenções que vão melhorar a segurança, a organização e as condições de manejo dos animais. É um conjunto de ações que contribui diretamente para qualificar o atendimento e oferecer um ambiente mais adequado para todos”, destacou a médica veterinária e responsável técnica pelo Centro de Controle de Zoonoses, Aneli Marques Neves Conceição.

As adequações fazem parte das ações de melhoria da estrutura do CCZ, buscando proporcionar um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das atividades do serviço e para o atendimento e cuidado dos animais. A nova fase de melhorias tem investimento de R$ 494.741,20, sendo R$ 336.004,36 provenientes do Bloco de Vigilância em Saúde e R$ 158.736,84 oriundos de emenda impositiva da vereadora Roberta Lima.

“Estamos dando continuidade ao trabalho de melhoria da estrutura do Centro de Controle de Zoonoses, com investimentos importantes para adequar os espaços e fortalecer as condições de funcionamento do serviço. São intervenções que atendem necessidades identificadas no dia a dia e que vão trazer mais segurança, organização e qualidade para as equipes e, principalmente, para os animais que recebem atendimento no CCZ. É mais uma ação da Saúde para qualificar os serviços oferecidos à população”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O CCZ está localizado na Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520, na região da Praia Azul.